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Bakanlar, valiler, başkanlarla görüşüldü… Şimdi vatandaşlara sorulacak

Bir yılı geride bırakan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin performansı mercek altına alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay koordinesindeki çalışmada toplumun tüm kesimlerinin görüşleri alınıyor. Bu kapsamda anket çalışmasıyla vatandaşın da görüşü alınacak.

25 Temmuz 2019 Perşembe 07:20
Bakanlar, valiler, başkanlarla görüşüldü… Şimdi vatandaşlara sorulacak

Türkiye 4 yıllık seçimsizlik döneminde atılacak reformlara odaklanırken, yeni hükümet sisteminin performansı da mercek altına alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında oluşturulan bir ekip, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yılını tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde masaya yatırdı. Çalışmalar kapsamında, Cumhurbaşkanlığındaki ofis başkanları ve daire başkanlarını dinlendi.

Tüm bakanlıklardaki genel müdürler ve daire başkanları ile görüş alışverişinde bulunuldu. Sivil toplum kuruluşları, bazı valiler ve büyükşehir belediye başkanlarının da sistem hakkındaki görüş ve önerileri alındı. Bu kapsamda, DEİK, TOBB, ATO gibi önde gelen iş dünyası temsilcileri ile de görüşüldü.

Kapsamlı rapor hazırlanacak

Oktay başkanlığındaki kurul önümüzdeki süreçte akademisyenler, politika kurulu başkanvekilleri ve medya temsilcileri ile de görüşecek. Son olarak halka inilecek.

Anketle vatandaşın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkındaki görüşleri alınacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kapsamlı bir rapor hazırlanacak. Yeni hükümet sisteminin artıları ve eksileri ele alınacak. Eksiklik ve aksaklıkları belirlenecek sistemin geliştirilmesi için gerekli adımlar atılacak. Yapılan çalışmalar neticesinde yeni sistem üzerinde düzenlemeler yapılacak.

 

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 07:20
  1. Türkiye
  2. FUAT OKTAY

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