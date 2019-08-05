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Bakanlar sıcak bakmıyor, bayram tatili uzamıyor! Tatil yok, çalışma var

İslam aleminin 11 Ağustos Pazar günü idrak edeceği Kurban Bayramına hazırlıklar devam ederken, Ramazan Bayramında olduğu gibi kamuda çalışanlara tatil fırsatı verilmesi beklentisi devam ediyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:53
Bakanlar sıcak bakmıyor, bayram tatili uzamıyor! Tatil yok, çalışma var

İslam aleminin 11 Ağustos Pazar günü idrak edeceği Kurban Bayramına hazırlıklar devam ederken, Ramazan Bayramında olduğu gibi kamuda çalışanlara tatil fırsatı verilmesi beklentisi devam ediyor. Ancak, kabine üyelerinden bazılarının bu defa konuya sıcak bakmaması nedeniyle 9 günlük tatil müjdesinin verilmeyeceği fikri ağır basıyor.

İlk açıklama Albayrak’tan

Kurban Bayramının ilk gününün pazara denk gelmesinden dolayı bu yıl tatilin uzaması beklentisi de zayıfladı. Bu görüşü destekleyen ilk açıklama geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan gelmişti. Albayrak, “Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına olumlu bakmıyorum” diyerek fikrini ortaya koymuştu.

Turizm Bakanı da aynı fikirde

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, “Kurban Bayramı, tam yüksek sezonun ortasına denk geldi. (Bayram tatili) 9 gün olması, 5 gün olması bir şey ifade etmiyor, değişmiyor” diyerek vatandaşların bayram tatilinin uzaması beklentisine cevap vermiş oldu. Bakan Ersoy’un bu fikrinde etkili olan faktör ise turizm merkezlerindeki canlılık. “Zaten yerlerin çoğu da dolu” diyen Ersoy, “Kabinenin vereceği bir karar, benim şahsen Bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum” açıklamasında bulundu.

İhracatçı da tatil istemiyor

Ramazan ayından sonra bayramla birleştirilen tatil günlerinin ihracat işlemlerini etkilediğini belirten ihracatçılar ise uzun tatilin hedeflenen rakamların gerçekleşmesine olumsuz etki yaptığı görüşünde.

“Şu anda daha fazla tatile değil daha fazla üretim yapmaya ihtiyacımız var” diyerek konuyu Ekonomi Bakanı Ruhsar Pekcan’a da ilettiklerini söyleyen ihracatçı temsilcileri, Pekcan’ın da kendilerine hak verdiği görüşünü savunuyor.

Sanayici de ‘Önce çalışma’ diyor

Kurban Bayramı tatilinin uzatılması önerilerine karşı çıkan sanayiciler de turizm sektörünün bundan olumsuz etkilenmeyeceği görüşünü dile getirdi. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir’in, uzun süreli tatillerin üretimi büyük bir kesintiye uğrattığına dair açıklamalarını destekleyen sanayiciler, hükümetin aldığı idari izin kararlarının piyasaları olumsuz etkilediği görüşünde.

Tatilciler vazgeçmedi

Kabinenin açıklamasını beklemeyen tatilciler ise yıllık izinlerini bayram ile birleştirmeyi planlıyor. Bu nedenle de özellikle memleketlerine gidecek olan vatandaşlar, otobüs biletlerini şimdiden almış durumda. Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla konulan 10 bin ek seferin biletlerinin de tükenmek üzere olduğunu belirterek, “Bazı yolcularımız, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını beklediği için biletlerini almıyorlar ancak yolcularımızın biletlerini bir an önce gidiş-dönüş olarak almasını tavsiye ediyoruz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:53
  1. Kurban Bayramı
  2. Ramazan Bayramı
  3. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  4. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  5. Ekonomi Bakanı Ruhsar Pekcan
  6. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir
  7. Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım

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