Bakanlar değişecek mi? Kabine değişikliği olacak mı?
Kabine değişikliği son dakika haberi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa etmesi sonrası özellikle de solak medya tarafından hükümeti kötülemek üzere yaptığı algı operasyonu kabine değişikliği olacak söylentileriyle ayyuka çıktı. Hazine Bakanlığına Lütfi Elvan’ın atanması sonrası kabinede yeni revizyon olacağı iddiaları sonrası Bakanlar değişecek mi? Kabine değişikliği olacak mı? Soruları sorulmaya başlandı.
Kabine değişikliği iddialarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan noktayı koydu. Başkan Erdoğan, grup toplantısında bazı bakanların değişeceği iddialarına cevap verdi. Erdoğan, “Kabine değişikliği veya bakanlıkların yapısının tadil edileceği yönündeki spekülasyonlar, içi boş, tamamen masa başında uydurulan haberler.” Diyerek solak medyanın kopardığı yaygaranın içinin boş olduğu da böylelikle anlaşıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istedi, biz de bu talebi kabul ettik." dedi.