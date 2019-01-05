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Bakandan yeni açıklama: O poşetler ücretsiz olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eczanelerdeki poşet kullanımına ilişkin 'Eczacılar odasıyla Bakanlığımız arasında bu konuda bir çalışması yürütülüyor. 15'e 25 poşet boyutlarında mikronunu da inceliyoruz, 0,15 mikronun altındaki poşetlerimiz ücretsiz. Vatandaşımızın sağlığı söz konusu. O yüzden eczanede verilen bu ölçülerdeki poşetlerin ücretsiz olması noktasında önümüzdeki hafta usul esaslarımızı yayınlayacağız.' dedi.

05 Ocak 2019 Cumartesi 13:21
Bakandan yeni açıklama: O poşetler ücretsiz olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eczanelerdeki poşet kullanımına ilişkin 'Eczacılar odasıyla Bakanlığımız arasında bu konuda bir çalışması yürütülüyor. 15'e 25 poşet boyutlarında mikronunu da inceliyoruz, 0,15 mikronun altındaki poşetlerimiz ücretsiz. Vatandaşımızın sağlığı söz konusu. O yüzden eczanede verilen bu ölçülerdeki poşetlerin ücretsiz olması noktasında önümüzdeki hafta usul esaslarımızı yayınlayacağız.' dedi.

Ayrıntılar geliyor...

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 13:21
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

YORUM YAZ

  • SerhatSerhat4 dk önce
    Keşke seçim öncesi böle düşünülmeden bir uygulama yapmasaydınız,bence bu uygulamayı geri çekin altarnatif şeyler düşünün...
  • poşetpoşet5 dk önce
    ÖNCE ÇEVREYE UYGUN POŞET ÜRETİMİ YAPILMALI HALKA SUNULMALI.EN TEMEL SAĞLIKLI ÇÖZÜM BÖYLE ÜRETMEKLE OLMALI. GÜÇLÜ TÜRKİYE YE
  • nostaljinostalji5 dk önce
    Halka rağmen doğayı koruma bahanesi ile karar alanlar bu kararların uygulaması ve sonucundan halktan destek ve mutlu katılım beklemesinler....Ben bunları yüceAllah'a havale ediyor Allahne belaları varsa versin diyorum. Alışverişe küfe ile mi gidelim.
  • cumali tomocumali tomo12 dk önce
    yazık bu millete adımını atıyorsun ceza o yetmiyormuş gibi birde bu poşet parası çıktı az kaldı vatandaş iktidarı poşete dolayacak
  • mertmert14 dk önce
    herşeyi yüzünüze gözünüze bulaştırmak zorundamısınız
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş18 dk önce
    bunlar gözleri dönmüş aç reziller. akp marketçilik yapsın.
  • uyan tcuyan tc19 dk önce
    memleketin bütün problemleri halloldu poşet problemi vardı. ekonomi piyasalar batmış bitmiş , bunlar marketçiden bakan milletvekili olmuşlar poşetlerden yol bulma sevdasındalar. 25 kuruş için eğiliyorlar. akp bitmiştir. durmak yok göz boyamaya milleti kandırmaya şey yola ve yolmayadevaaammm
  • hasanhasan19 dk önce
    Herşeyimiz tamam poset kalınlıklarıyla mıugrasıyonuz? Ureticilere Dogada cozunen plastik poset kullanımını zorunlu hale getirmeniz gerekirken hepsini yasaklamak cahillikten baska birsey degil. Mısır nisastasından bile plastik imal edilebiliyor.

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