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Bakan'dan vatandaşa müjde! 5,6 milyar TL'lik dev destek geliyor

Açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2019 yılı destek bütçesi ödeneği 5 milyar 600 milyon TL'dir. Ülkemize hayırlı olsun" dedi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 17:29
Bakan'dan vatandaşa müjde! 5,6 milyar TL'lik dev destek geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019'da sanayici, girişimci ve araştırmacılara bütüncül bir model ile 5 koldan destek sağlayacak.

5,6 milyar TL destek verilecek

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte yeniden yapılandırılan bakanlık, TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri ile birlikte toplamda 5,6 milyar TL destek verecek.

"2019 yılı destek ödeneği ülkemize hayırlı olsun"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yeni yılda tüm imkanlarımızla sanayici, girişimci ve araştırmacıların yanında olmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz yeni dönemde yatırım teşvikleri, kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idarelerini bünyemize kattık. Böylelikle, sunduğumuz tüm destekleri daha bütüncül ele alabiliyoruz. İlgili kuruluşlarımızla birlikte bakanlığımızın 2019 yılı destek bütçesi ödeneği 5 milyar 600 milyon TL'dir. Ülkemize hayırlı olsun." dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 17:29
  1. Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu
  2. Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu
  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanı
  4. Teknoloji Bakanı
  5. Mustafa Varank
  6. Tübitak
  7. Kosgeb
  8. HABERLER

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