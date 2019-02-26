Bakan'dan tanzim satış açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tanzim satışlarda yapılacak bakliyat satışına dair açıklamada bulundu.26 Şubat 2019 Salı 09:52
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tanzim satışlara ilişkin, "Nohut 5,5 lira, mercimek 4,5 liradan bugün satılmaya başlanacak. Pirinci de haftaya kilosu 6 liradan satmış olacağız." dedi.
Pakdemirli, "Kooperatif ekosistemimiz biraz dağınık, değer üretmiyorlar. En geç yılın ikinci yarısından itibaren buraya da neşter atacağız." açıklamasında bulundu.
Bekir Pakdemirli, "Hal Yasası, Meclis'in açılmasıyla hızlı şekilde yasalaşacaktır diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.
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