Bakan’dan olumlu cevap! BAĞKUR'lulara prim günü müjdesi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i ziyaret ederek, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) şemsiyesi altında olan 4a ve 4b yani eski deyimiyle SSK ve Bağ-Kur’lular arasında emeklilik için prim ödeme gün sayısı açısından farklılıklar olduğuna dikkat çekerek, ATO üyelerinin de aralarında bulunduğu Bağ-Kur’lu işverenlerin emekliliği için gerekli olan 9 bin prim gün sayısının düşürülmesini istedi. ATO Başkanı Baran’ın talebini olumlu karşılayan Bakan Bilgin de, işverenlerin sağladıkları istihdama göre emeklilik prim gün sayısında düzenlemeyi içeren bir çalışma içinde oldukları müjdesini paylaştı.

“Bağ-Kur’luların emekliliği için gereken 9 bin gün prim sayısı düşürülsün” talebi

ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Akça ve Meclis Üyesi Kenan Bayram ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i makamında ziyaret etti. Ziyarette iş dünyasının gündeminde olan konu ve sorunlar hakkında bilgi veren ATO Başkanı Baran, Ankara Ticaret Odası’nın 160 bin üyesinin de aralarında bulunduğu Bağ-Kur’luların emekliliği için gerekli 9 bin prim ödeme gün sayısının düşürülmesi talebini Bakan Bilgin’e iletti. Baran, Bağ-Kur’luların emeklilik prim gün sayısının düşürülmesiyle ilgili olarak üyelerinden de sık sık talepler geldiğini söyledi. SGK kapsamında 4a olarak tanımlanan işçi, 4c olarak tanımlanan memurlar için prim ödeme gün sayısının 7 bin 200 gün olduğunu, 4b olarak tanımlanan eski tabirle Bağ-Kurlular yani işverenler için ise bu sürenin 9 bin gün olarak uygulandığını hatırlatan Baran, “Ülkemizde vergi vererek, istihdam sağlayarak, işyeri açarak, katma değer yaratarak ekonomiye katkı sağlayan aralarında Ankara Ticaret Odamızın üyelerinin de bulunduğu işverenlere uygulanan prim ödeme gün süresinin düşürülmesini talep ediyoruz” dedi.

Bakan Bilgin’den olumlu yanıt

ATO Başkanı Baran’ın talebine olumlu karşılık veren Bakan Bilgin, konuyla ilgili olarak bir çalışma içinde olduklarını söyledi. Bakan Bilgin, bu çerçevede SGK’nın 4b kapsamına giren tüm işverenlerin aynı şekilde değerlendirilmeyebileceğini belirterek, istihdam sayısına göre bir kriter belirlenebileceğini söyledi.