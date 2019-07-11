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Bakandan Mehmet Şimşek açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmenin yeni parti ya da bakanlık teklifiyle ilgili olmadığını söyledi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 20:31
Bakandan Mehmet Şimşek açıklaması!

Habertürk Yazarı Nagehan Alçı, yeni parti iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Alçı, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili olarak yaptığı araştırmaya ilişkin kaleme aldığı yazısında, "Birkaç gündür kulağıma, çok da önemsediğim ve güvendiğim kaynaklardan bir dedikodu geliyordu. Rivayete göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve işadamı Cemal Kalyoncu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgi ve isteği doğrultusunda Mehmet Şimşek’e gidip, yeniden hükümette görev alması ve ekonominin başına geçmesi konusunda nabız yoklamışlar. Bu iddia bayağı “iddialı çevrelerde” konuşulmaya başlayınca ben de kaynağına, Sayın Fahrettin Koca’ya sordum. “Var mı bu söylentinin aslı astarı?” dedim." ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:

Bakan Koca bana gülerek şunları söyledi:

“Cemal Kalyoncu’nun düğününde Mehmet Şimşek ile yan yana oturduk. Masada sohbet sırasında Sayın Şimşek ‘Sizi Bakanlığınız için tebriğe gelemedim, müsaitseniz uğramak isterim’ dedi. Ben de bundan memnuniyet duyacağımı ifade ettim ve bir hafta sonrası için bir tarih verdim. Ancak tam o tarihte Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte katılmam gereken bir program çıktı ve randevuyu iptal etmem gerekti. Daha sonra da Mehmet Bey yurt dışına gitti.

"Bir teklif söz konusu değil"

Bundan 3-4 hafta önce buraya geldiğinde aradı ‘Ben buradayım, o zaman görüşememiştik’ dedi ve bunun üzerine ziyaretime geldi. Ancak ziyarette bahsettiğiniz gibi bir konu hiç açılmadı. Bir nezaket ziyaretiydi. Sayın Cumhurbaşkanının talimatı ya da isteği söz konusu olmadığı gibi bir teklif de söz konusu değil.”

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 20:31
  1. Mehmet Şimşek
  2. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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