Bakandan kentsel dönüşüm açıklaması: Yılda 300 bin...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Kentsel dönüşüm bizim için önemli. Bununla ilgili 81 valiliğimize genelge gönderdik. 3 ay içerisinde Valiliğimiz şehirde ne kadar riskli alan varsa bunları tespit etmek suretiyle bize bildirecek ve yılda 300 bin konutu dönüştüreceğiz. Hedefimiz 5 yılda 1 buçuk milyon konutu dönüştürmek ve o dönüşümle birlikte dönüştürülmesi gereken 6.7 milyon konutumuzu da her yıl 1 buçuk milyon konut yapmak suretiyle dönüştüreceğiz” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhur İttifakı Çerkezköy Belediye Başkan Adayı Süleyman Kozuva’nın proje ve aday tanıtım toplantısına katıldı. Çerkezköy Spor Salonu’nda düzenlenen programa Bakan Kurum’un yanı sıra AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mestan Özcan, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mülahim Kuru, MHP Tekirdağ İl Başkanı İlker Yücel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada vatandaşlara müjde veren Bakan Kurum, yılda 300 bin konut olmak üzere 5 yılda 1 buçuk milyon konutu kentsel dönüşümle dönüştüreceklerini söyledi.

“595 liradan başlayan taksitlerle kira öder gibi ev sahibi olacaklar”

Bakan Murat Kurum burada yaptığı konuşmasında, “Belediye işi gönül işi. Sizlere liderimiz, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletiyorum. Bu vesile ile tüm belediye meclis üyesi adaylarımıza, belediye başkan adaylarımıza hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Tekirdağ’a tam 4 milyar liralık yatırım yaptık. 212 milyonluk yatırımımız da devam ediyor. Alt yapıdan üst yapıya birçok yatırım yaptık. Bakanlığımızın TOKİ Dairesi Başkanlığı elinde tam 5 bin 376 konutu kazandırdık ve vatandaşlarımız mutlu, huzurlu bir şekilde yaşamlarına devam ediyor. Tekirdağlı vatandaşlarımızın hizmet standartlarını yükseltmek için birçok projeyi hayata geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 50 bin konutluk projemiz var. Bu projenin bin 118’i de Tekirdağ’ımızda. Tekirdağ’da vatandaşlarımız aylık 595 liradan başlayan taksitlerle 20 yıla varan vadelerle kira öder gibi ev sahibi olabilecekler. Cuma günü itibariyle başvuru sayısı 25 bini aştı. İlk etapta 50 bin konut sonrasında altyapıda vatandaşlarımıza hizmet edecek, kaliteyi arttıracağız” dedi.

“Tekirdağ’a 3. millet bahçesi geliyor”

‘Tekirdağ’a özel önem verdik’ diyen Kurum, “Şu anda 2 tane millet bahçesi projemiz devam ediyor. Bir tanesi Çorlu’nun tam merkezinde. Projelendirdik ve yapım aşamasını da hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Tekirdağ merkezinde 40 bin metrekarelik alanda millet bahçemizin yapımızın valiliğimizle yürütüyoruz. Hem maddi hem manevi desteğimiz devam ediyor. Tekirdağ’a 2 millet bahçesi yetmez biz 3’üncüsünü yapacağız. İnşallah üçüncüyü de Tugay Komutanlığının yanına yapacağız. Amacımız Tekirdağ’ımızın tüm ilçelerine millet bahçesi kazandırmak ve bu şekilde çalışmalarımızı yürütmek” diye konuştu.

“Tekirdağ’ın derelerini, havzalarını, nehirlerini koruyacağız”

2020 yılına kadar atıksu deşarj çalışmalarını da tamamlayacaklarını söyleyen Kurum, “2011 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Türkiye’nin en büyük çevre hareketi başlatıldı. Tekirdağ’ın tamamını alacak şekilde 5 atıksu arıtma tesisinin denize derin deşarjını yapacak projeye tam 5 milyar lira kaynak aktarıldı. Hamdolsun proje hızlı bir şekilde ilerliyor. Tekirdağ’ımızda çarpık kentleşmeden kaynaklanan ve buna çözüm içinde hükümetten başka irade ortaya konulmayan süreçte biz Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu projeyi yürütüyoruz. 2019 yılında projenin büyük bir bölümünü tamamlamak ve kalanını da 2020’de tamamlamak suretiyle Tekirdağ’ın derelerini, havzalarını, nehirlerini koruyacağız” ifadelerine yer verdi.

“Kalite artacak”

‘Tekirdağ’da tarım ürünleri daha kaliteli olacak’ diyen Kurum, “Artık Tekirdağ’ımızda üretilen tarım ürünleri daha kaliteli olacak ve Marmara Denizimiz kirletilmeyecek. Çok önemli gördüğümüz bu projeyi hızlı ve kararlı bir şekilde yürütüyoruz. Proje tamamlandığında Tekirdağ başka Tekirdağ, Ergene başka Ergene, Çorlu başka Çorlu olacak. Çerkezköy’ü de içine alan bu proje tamamlandığında buradaki turizm, istihdam ve tarım ürünlerinin kalitesi çok daha iyi yerlere gelecek” açıklamalarında bulundu.

“Yılda 300 bin konutu dönüştüreceğiz”

Kentsel dönüşümle ilgili 81 valiliğe genelge gönderdiklerini söyleyen Kurum, “Kentsel dönüşüm bizim için önemli. Bununla ilgili 81 valiliğimize genelge gönderdik. 3 ay içerisinde Valiliğimiz şehirde ne kadar riskli alan varsa bunları tespit etmek suretiyle bize bildirecek ve yılda 300 bin konutu dönüştüreceğiz. Hedefimiz 5 yılda 1 buçuk milyon konutu dönüştürmek ve o dönüşümle birlikte dönüştürülmesi gereken 6.7 milyon konutumuzu da her yıl 1 buçuk milyon konut yapmak suretiyle dönüştüreceğiz. Biz istiyoruz ki deprem riski taşıyan hiçbir konutta vatandaşlarımız yaşamasın. Bunu yaparken bir kısmını yılda yapacağımız 300 bin konutu TOKi idaresiyle yapacağız. Bir kısmını da tam 4 milyar liraya kadar faiz desteği vereceğiz. Bu faiz desteğinin yüzde 50’sini hibe vereceğiz. Vatandaşlarımız kendi konutunu kendisi dönüştürecek. Kira desteği vereceğiz. Yok ben dönüştüremem derse belediyelerimizin eliyle TOKİ desteğiyle dönüşüm yapılacak” şeklinde konuştu.

“Yüzölçümü 9 milyon 600 bin metrekare olan 600 adet taşınmazı vatandaşlarımıza verdik”

Mülkiyet problemini çözmek için de çalışmaları olduğunu kaydeden Kurum, şöyle konuştu:

“Vatandaşlarımızın mülkiyet problemlerini çözmek için toplam yüzölçümü 9 milyon 600 bin metrekare olan 600 adet olan 2b taşınmazını da 2 bin 400 hak sahibi vatandaşımıza verdik ve tapularına vatandaşlarımız kavuştular. Bu tarım arazilerinin satışında da toplam yüzölçümü 100 milyon metrekarelik taşınmazı da vatandaşlarımıza verdik, hayırlı uğurlu olsun.”

“Biz Cumhur İttifakını kurduk onlar zillet ittifakını”

Tekirdağ’da yatırımlarının sürdüğünü açıklayan Kurum, “Tekirdağ’ı tarımda turizmde sanayide destekledik. Desteklemeye devam edeceğiz. Bu destekleme konusunda yol haritasını çizen Sayın Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a da sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Biz inşallah 31 Mart akşamı en yüksek oy oranlarını Çerkezköy’de alacağız. Çerkezköylü olmak ne demek tüm Türkiye’ye göstereceğiz. Biz Cumhur İttifakını kurduk. CHP’de illet ve zillet ittifakını kurdu ve terör örgütünün siyasi uzantısıyla kol kola girdiler. Geçtiğimiz günlerde CHP seçim manifestosunu açıkladı. Diyorlar ki ‘Martın sonu bahar.’ Bu şehir ne zaman martın sonunda bahar gördü ki şimdi görsün kardeşlerim” ifadelerine yer verdi.