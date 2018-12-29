Bakan'dan indirim müjdesi! 2019'da devam edecek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada '51 il ve 2 ilçede işverenlerimiz çalıştırdıkları bir sigortalı için 882 lira 6 kuruş yerine 601 lira 2 kuruş sosyal güvenlik primi ödeyecek' dedi.29 Aralık 2018 Cumartesi 09:36
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "51 il ve 2 ilçede işverenimize sağladığımız ilave 6 puanlık sosyal güvenlik prim indirimini 2019 yılında da devam ettiriyoruz. İşverenlerimiz asgari ücret üzerinden çalıştırdıkları bir sigortalı için 882 lira 6 kuruş yerine 601 lira 2 kuruş sosyal güvenlik primi ödeyecek" dedi.
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