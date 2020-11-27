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Gündem Bakandan heyecanlandıran paylaşım! Yeni sürprizler ortaya çıktı
Gündem

Bakandan heyecanlandıran paylaşım! Yeni sürprizler ortaya çıktı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, ‘Karahantepe’de muhtemelen Göbeklitepe’den daha eski bir yerleşim merkezine ulaşılacağı’ paylaşımı heyecan uyandırdı. 250’den fazla dikilitaşın tespit edildiği alanda yeni sürprizler ortaya çıkıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 09:26:00 -
Bakandan heyecanlandıran paylaşım! Yeni sürprizler ortaya çıktı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Karahantepe’de, kesin teyidi almadık ama muhtemelen (Göbeklitepe’den) daha eski bir kazı merkezine ulaşmış olacağız” dedi.

Şanlıurfa’ya 46 kilometre mesafede, 2 yıldır devam eden arkeolojik kazılarda bugüne kadar çok önemli bilgilere ulaşıldı. Göbeklitepe ile çağdaş olduğu bilimsel olarak kanıtlanan Karahantepe kazılarında 250’den fazla dikilitaş tespit edildi. Alandaki arkeolojik kazılar genişletildikçe yeni sürprizler ortaya çıkıyor.

250’den fazla dikilitaş var

Şanlıurfa ili sınırları içinde Tek Tek Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan Karahantepe’deki yapılar ilk olarak 1997 yılında yüzey araştırmaları sırasında Doç. Dr. Bahattin Çelik tarafından keşfedildi. Neolitik döneme ait kalıntılarda geçtiğimiz yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığında kazılara başlandı. Karahantepe’de yapılan jeofizik ve jeoradar çalışmalarında 250’den fazla dikilitaşın varlığı tespit edildi. Hava fotoğraflarında bile arkeolojik alanın yüzeyinde dikilitaşları görmek ve saymak mümkündü. Göbeklitepe’den daha eski olduğuna yönelik tartışmalar daha önce de vardı. Ancak bilimsel kazı ekibi bu tartışmalara çok sıcak bakmıyor. Karahantepe’nin Göbeklitepe’den eski olması ya da yeni olması onun bilimsel değerini değiştirmediğine dikkat çekiyorlar.

Bu yıl yapılan kazılarda Karahantepe’de oldukça ilginç buluntular ele geçti. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yılki kazılarla ilgili açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacak.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul şunları söyledi; “Bakanlığımız Karahantepe kazıları ile ilgili büyük bir heyecan duyuyor. O nedenle kazı sonuçları ile ilgili bilgilendirmeyi kendilerinin yapmasını uygun buluyorum. Bu yıl insan sembolizesinin öne çıktığı çok önemli buluntular elde ettik. Heykeller, yeni yapılar keşfettik. Sayın Bakanımızın gösterdiği kısa filmdeki heykel başı oldukça ilginç. 50 cm çapındaki heykel başı ana kayaya oyulmuş. Yine etrafında ana kayaya oyulmuş yapılar tespit ettik. Etrafındaki ritüelleri ve kazıyla ilgili yeni bilgileri önümüzdeki günlerde bakanlığımızca açıklanacak.”

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