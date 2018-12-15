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Bakan'dan Dicle Barajı açıklaması: Taşkın riski...

Antalya'da temaslarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dicle Barajı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum, ''Valiliğimiz bir kriz masası oluşturdu. Taşkın riskine karşı her türlü tedbiri alıyorlar. Bakanlığımız bu konuyu birebir, yakinen takip ediyor" dedi. 

15 Aralık 2018 Cumartesi 15:16
Bakan'dan Dicle Barajı açıklaması: Taşkın riski...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dicle Barajı'nın kapaklarından birinin yağış nedeniyle kopmasıyla ilgili ''Valiliğimiz bir kriz masası oluşturdu. Taşkın riskine karşı her türlü tedbiri alıyorlar. Bakanlığımız bu konuyu birebir, yakinen takip ediyor" dedi. 

Kurum, Antalya Büyükşehir Belediyesindeki toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nda aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için açılan kapaklardan birinin kopması sonucu su taşkını meydana geldiğini hatırlatması ve son durum hakkındaki sorusu üzerine Bakan Kurum, "Konu Tarım ve Orman Bakanlığımızla alakalı. Valiliğimiz bir kriz masası oluşturdu. Taşkın riskine karşı her türlü tedbiri alıyorlar. Bakanlığımız bu konuyu birebir, yakinen takip ediyor." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 15:16
  1. Antalya
  2. Murat Kurum
  3. Dicle Barajı
  4. Diyarbakır

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