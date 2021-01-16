  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakan Ziya Selçuk sınav tarihlerini duyurdu
Ekonomi

Bakan Ziya Selçuk sınav tarihlerini duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çevrim içi yapılacak Açık Öğretim Okulları 1. dönem sınavları 25 Şubat, 2. dönem sınavları 25 Mart’ta başlayacak" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 14:16:00 - 2021-01-16 14:17:59
Bakan Ziya Selçuk sınav tarihlerini duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açık öğretim okulları sınavlarının çevrim içi ortamda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Selçuk, sosyal medya hesabından açık öğretim okulları sınavlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Sınavların çevrim içi ortamda gerçekleştirileceğini belirten Selçuk, "Birinci dönem sınavları 25 Şubat'ta ikinci dönem sınavları 25 Mart'ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacak. Öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdurrahman Dilipak'tan saldırılara ilişkin flaş açıklamalar: Bundan sonra benzer saldırılar daha da artabilir
Gündem

Abdurrahman Dilipak'tan saldırılara ilişkin flaş açıklamalar: Bundan sonra benzer saldırılar daha da artabilir

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu’na yapılan saldırının arkasında kim ya da k..
Bu anca CHP'de olurdu!
Siyaset

Bu anca CHP'de olurdu! "Zam yaptık" dediği maaşları ödemedi

Yılbaşında kendi yönetimi altındaki belediyelerde maaşların en az 3100 TL olacağını söyleyen CHP, söz konusu maaşları ödememeye başladı. Şiş..
Antalya can pazarı! Ölüler ve yaralılar var
Yerel

Antalya can pazarı! Ölüler ve yaralılar var

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen feci kazada 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay