Bakan Ziya Selçuk Kayseri'de dairelerin kura çekimi ve anahtar teslim törenine katıldı:

KAYSERİ (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklar için güzel olan, faydalı olan neyse davalarının da o olduğunu bildirdi.

Selçuk, Kazım Karabekir Mahallesi'nde başlatılan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamlanan 6 blok 208 dairenin kura çekimi ve anahtar teslim töreninde, 208 ailenin sevinciyle buluşmanın mutluluğu içinde Ankara'dan koşa koşa Kayseri'ye geldiklerini söyledi.

Okullar açmak için de Kayseri'de bulunduklarını belirten Selçuk, kentin başarı hikayeleriyle dolu olduğunu ifade ederek, "Çocuklar için güzel olan, faydalı olan neyse bizim davamız bu. Faydaya hizmet etmek." dedi.

Selçuk, el birliğiyle çalışacaklarını dile getirerek, "Bugün buralarda hepinizin bir müjdeyi paylaşması, bu kadar güzel binalarda ve büyük bir eserin ortaya konması bizlere ayrı bir sevinç veriyor." diye konuştu.

- Sadece algı idaresiyle vaziyeti idare ediyorlar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de törende Türkiye'de kentsel dönüşümün bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Laf olsun diye yapılan bir iş değil bu. Son 100 yıl içerisinde ülkemizde olan 6 ve üzerinde yıkıcı deprem sayısı 60 civarında. Ölen insan sayısı 83 bin. Maddi kaybımız trilyonlarla ifade ediliyor. Dayanıksız evleri dönüştürmemiz gerektirmiyor mu? Herkes modern ve zamana uygun evlerde oturmalı. Kentsel dönüşümün, belediye başkanlarının hem yapması gereken iş olduğuna inanıyorum. Çalışkan belediye başkanları, zorluğa göğüs geren arkadaşlarımız vatandaşla görüşüp müteahhit buluyorlar. Aylarca senelerce uğraşıyorlar. Bu güzel eserler ortaya çıkıyor. İstanbul da dahil özellikle CHP'li belediyeler bakanlık dönemimde de kapı sonuna kadar açık dediğim halde hiçbirisi bu riske girmiyor. Sadece algı idaresiyle vaziyeti idare ediyorlar. Günahtır vebaldir."

Programa Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş da katıldı.