Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan "14 Mayıs Eczacılık Günü" mesajı:

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genel Sağlık Sigortası (GSS) sisteminin dünyanın en kapsamlı kamu sağlık sigortaları arasında bulunduğunu belirterek, "Geri ödeme sistemimizde tam 8 bin 976 ilaç var. Vatandaş sağlığı hep birinci önceliğimiz oldu ve olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, "14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü" dolayısıyla Twitter hesabından paylaştığı video mesajında, Türkiye'de eczacılığın 14 Mayıs 1839'da Mekteb-i Tıbbiye'de açılan eczacılık sınıfı ile bilimsel ve akademik temellere dayalı bir meslek haline geldiğini anımsattı.

Bu tarihi dönüm noktasının 181'inci yılında halkın sağlığı için fedakarca çalışan eczacıların Bilimsel Eczacılık Günü'nü kutlayan Selçuk, bugün Türkiye genelinde 26 binin üzerinde sözleşmeli eczanede görev yapan eczacıların halkın ilaç ihtiyacını karşıladığına, ilaçların doğru ve bilinçli kullanılması noktasında hayati bir halk sağlığı hizmeti sunduklarına dikkati çekti.

Bakan Selçuk, eczacıların Sosyal Güvenlik Kurumunun ilaç hizmetlerinde de vazgeçilmez paydaşlar olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Eczacılarımızın bu hizmeti kesintisiz bir şekilde sürdürmesi halkımızın sağlığı açısından hayati bir önem arz etmekte. Eczacılarımızla halkımıza sağlık hizmeti sunma ortak paydasında buluşuyoruz. Biz Sosyal Güvenlik Kurumu olarak kamu kaynaklarını halkımızın sağlığı için en etkin şekilde seferber ederken eczacılarımız da mesleki birikimleri ve emeklerini ortaya koyuyorlar. Vatandaşlarımızın memnuniyet düzeyini en üst seviyede tutmanın sırrı işte bu güç birliğimizde yatıyor."

- "Geri ödeme sistemimizde tam 8 bin 976 ilaç var"

Türkiye'de sağlık hizmetlerine ve ilaca erişimin yıllar boyunca kanayan bir yara olduğunu aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz Sosyal Güvenlik Reformu ve hayata geçirdiğimiz Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemi ile tüm vatandaşlarımızı eşit, adil ve kapsamlı bir sağlık güvencesine kavuşturduk. Genel Sağlık Sigortası sistemimiz, dünyanın en kapsamlı kamu sağlık sigortaları arasında yer alıyor. Tetkik, tedavi, operasyon, ilaç ve tıbbi malzeme kalemlerinde sunduğumuz imkanlar ve geri ödeme kapsamıyla da dünyada gıpta ile bakılacak derinlikte. Geri ödeme sistemimizde tam 8 bin 976 ilaç var. Vatandaş sağlığı hep birinci önceliğimiz oldu ve olmaya devam edecek."

- "Her gün 1,5 milyonu aşkın vatandaşımıza eczaneler aracılığıyla ulaşıyoruz"

Bakan Selçuk, SGK'nin, bugün nüfusun neredeyse tamamının sağlık giderlerini GSS kapsamında karşıladığını belirterek, bu sistemin dünyada çok az ülkenin başarabildiği, pek çok gelişmiş ülkenin dahi henüz yakalayamadığı bir başarı hikayesi olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesindeki başarısının en önemli desteklerinden birinin de etkin, sürdürülebilir sağlık sigortacılığı sistemi olduğunu belirten Selçuk, şöyle devam etti:

"Sosyal Güvenlik Kurumu olarak her ay 30 milyonun üstünde reçete bedelini 26 bini sözleşmeli eczanemiz aracılığıyla karşılamaktayız. Bu ise her gün 1,5 milyonu aşkın vatandaşımıza eczaneler aracılığıyla ulaştığımız anlamına geliyor. Dolayısıyla biz, sözleşmeli eczanelerimizi vatandaşla irtibat noktalarımız eczacılarımızı ise kamu hizmeti sunan aktörler ve mahallelerimizdeki en yakın sağlık danışmanı olarak görmekteyiz.

Genel Sağlık Sigortasında yakaladığımız başarı hekimlerin, eczacıların ve kamunun ortak çalışma ve iş birliğinin neticesi. Halkımızın sağlık hizmetlerine erişimini daha etkin, verimli ve daha hızlı bir şekilde sağlamak için bu iş birliğini daha da güçlendirerek sürdürmeliyiz."

Kovid-19'la mücadelede eczacıların sağlık çalışanları gibi en ön cephede yer aldığına, kritik görevleri özveriyle üstlendiklerine dikkati çeken Selçuk, bu süreçte yaşamını yitiren eczacılara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakan Selçuk, mesajında, "Vatandaşlarımızın sağlıklarını koruma noktasındaki farkındalıklarını arttırma, önleyici ve koruyucu bir sağlık sistemini hep beraber inşa etme dileğiyle ülkemizdeki bilimsel eczacılığın 181'inci yılını kutluyorum. Tüm eczacılarımıza sağlık sistemimize kattıkları değer için yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.