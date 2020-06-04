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Ekonomi

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeyi verdi: 40 bin liraya çıkarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahipleri vatandaşlara yönelik barınma yardımlarının betonarme ev için 25 bin liradan 40 bin liraya, ev onarımı için ise 15 bin liradan 20 bin liraya çıkarıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 11:12:00 -
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeyi verdi: 40 bin liraya çıkarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahibi vatandalar için müjdeli haberi verdi.

Selçuk şunları söyledi:

"Kovid-19'la mücadele sürecinin başında miktar artışı kararı aldığımız barınma yardımlarımız normalleşme süreci ve sonrasında da bu oranlarla devam edecek.Bakanlık olarak farklı sosyal yardım programlarımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik barınma yardımlarımız kapsamında betonarme ev yapımına ilişkin bir hanenin alabileceği azami destek tutarını 25 bin liradan 40 bin liraya, ev onarımında ise 15 bin liradan 20 bin liraya çıkardık."

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Yorumlar

rıza

Bu müslüman halkın yaşadığı ülkede herkesi faizle buluşturma gibi bir amaç mı var yani bunun her kesimi kapsayacak şekilde adil ve inancıyla çelişmeyecek çözümler üretilemez mi?. Diyanet bu kredi hususunda ne diyor? Bu işin vebalini üzerine alıyor mu?
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