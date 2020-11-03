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Aktüel Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir'deki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 6,6 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi.
Aktüel

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir'deki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 6,6 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 14:09:38 -
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir'deki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 6,6 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi.
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