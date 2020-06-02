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Aktüel

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Evde bakım yardımından yararlananlar ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak."

Yeniakit Publisher
2020-06-02 12:34:42 -
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Evde bakım yardımından yararlananlar ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak."
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