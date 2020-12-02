  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı kararıyla, "İlave İstihdam Teşviki" süresinin 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığını açıkladı.
Aktüel

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı kararıyla, "İlave İstihdam Teşviki" süresinin 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 03:35:37 -
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı kararıyla, "İlave İstihdam Teşviki" süresinin 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığını açıkladı.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua

Kamuyounda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua etti.

Erdoğan'a skandal sözler sarf etmişti! AK Parti'den sert çıkış
Gündem

Erdoğan'a skandal sözler sarf etmişti! AK Parti'den sert çıkış

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine sert çıktı.

Pislik içinde ve yaralı halde bulundu... Oğlunu 30 yıldır hapseden kadın gözaltına alındı!
Dünya

Pislik içinde ve yaralı halde bulundu... Oğlunu 30 yıldır hapseden kadın gözaltına alındı!

İsveç polisi, başkent Stockholm'de 30 yıla yakın bir süre oğlunu bir apartman dairesine hapseden yaşlı bir kadını gözaltına aldı. ..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay