Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yarın AA Editör Masası'na konuk olarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak
ANKARA (AA) - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Selçuk, yarın saat 10.30'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Selçuk'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.