Bakan Yumaklı'dan başıboş köpeklerle ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklamalarda bulundu.

Başıboş köpeklerle ilgili değerlendirmeler yapan Yumaklı şunları kaydetti:

Başıboş köpek sayısının, 4 milyona yakın olduğu tahmin edilmektedir.

Bilimsel verilere göre, başıboş köpeklerin çoğalmalarının kontrol altına alınabilmesi, bir sene içinde toplam sayının yüzde 70'inin kısırlaştırılması ile mümkündür.

Ancak son 5 yılda ortalama 260 bin, bir yılda en fazla 350 bin köpek kısırlaştırılabilmiştir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, evcil hayvanlar da dahil olmak üzere 2018-2022 yılları arasında kuduz riskli temas sayısı ortalama 267 bin iken, 2023 yılında bu sayı iki katına yakın artarak 438 bine ulaşmıştır.

Bu tablonun insan hayatı ve sağlığı açısından ürkütücü boyutlarda olduğu aşikardır.