Bakan Yumaklı’dan 35 milyarlık açıklama!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada memleketinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Eski Türkiye'de çocuğunun okuduğu okulun bahçesine başörtülü annelerin giremediğini belirten Yumaklı, hastane sıralarının ve kitap ücretlerinin aileleri zor duruma soktuğunu anlattı.

Tarımda ihracatın arttığını vurgulayan Yumaklı, "Tarımsal hasıla yani tarımsal gelir, şu anda 1,6 trilyon liradır. Bu rakam 972 milyarlardan buraya geldi. AK Parti hükümetlerinden önce sadece 2 milyara yakın destek verilirken bugün tarımsal destek 100 milyar liraya ulaşmış vaziyette. Kaç kat arttığını siz hesap edin. Biz destekledik, çiftçimiz, üreticimiz üretti. Yaklaşık 3,8-4 milyar dolarlık tarım ihracatımız vardı. Bugün ihracat rakamı 32 milyar dolara ulaştı. İnşallah bu yıl tarımsal ihracatta 35 milyar dolarlara gideceğiz." diye konuştu.

Gıdanın önemine dikkati çeken Yumaklı, "Belki birçok şeyden vazgeçersiniz ama gıdanızdan vazgeçemezsiniz. Dolayısıyla bunun garantisini sağlamak üzere artık geleneksel halden bunu daha iyi planladığınız, teknolojiyi daha iyi kullandığınız, daha çok, daha kaliteli, daha verimli ürettiğiniz hale geçmek zorundasınız. İşte Bakanlığımız bunları sağladı. Hayvansal üretimde, su ürünlerinde üretim planlamasına bu yılbaşı itibarıyla başladık." diye konuştu.

Yumaklı, bitkisel üretimde de gelecek aydan itibaren üretim planlamasının hayata geçmiş olacağını söyledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Hani hep konuşuyoruz ya, bir sene para etti diye bir ürün ekiliyor, ertesi sene o ürün bir kısmı satılamayınca ekilmiyor, bu sefer de eksikliği ile o ürünün fiyatları yükseliyor gibi..." diyen Yumaklı, sözlerine şöyle devam etti:

"İnşallah bu konu artık gündemimizden zaman içerisinde kalkacak. Şimdi işlenmeyen arazilerin devlet tarafından kiraya verilmesi konusunu iki senedir her yerde söylüyoruz, yasal düzenlemesini yapmışız, hiç sesleri çıkmamış ancak kendilerine konu bulamadılar mıdır nedir, şimdi, 'Devlet insanların arazilerine çökecek.', tabiri mazur görün ya da 'Şirketlere peşkeş çekilecek.' İnsan zahmet eder de bir okur. Bilgisi olmadan fikir beyan ediyorlar. Bunların hepsini toplayacağım, en son bir yere geleceğim çünkü bunların DNA'larında bu var. Şu kadarcık bir bilgi kırıntısıyla bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarına bir şey söylüyorlar."

İki yıl ekmeyenlerin tarlasını devletin tarla sahibi adına kiraya vereceğini dile getiren Yumaklı, "Şimdi burada nerede peşkeş çekmek, nerede buraya çökmek? Bu kadar basit, bu kadar teknik konuda bile okuduğunu anlamayan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Kafalarında olanı elde edene kadar, o döneme kadar her şey mubahtır, her şeyi söyleyebilirler. Bu yalanların ortaya çıkmasından da hiçbir şekilde mahcubiyetleri yok." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, "Dün de yine bir Bakanımızla (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) ilgili bir konuyu gündeme getirdiler. Enteresandır, o dedikodu ya da yalan gündeme gelmeden önce hafta sonu Sayın Bakanımızla bir konuyu, 'Ahlat'ta konuşalım.' diye haberleşmiştik. 'İstifa etti.' yalanını söyledikleri Bakanla yarım saat kadar önce Ahlat'ta ne yapacağımızı konuşuyoruz. Bir daha söylüyorum, hiçbir şekilde utanmaları olmuyor ama biz şunu söylüyoruz: Millete hizmet şerefinin yok edemeyeceği hiçbir yalan yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Kastamonu'daki yatırımlarla ilgili bilgi veren Yumaklı, "Sadece Devlet Su İşlerinin Kastamonu'ya yatırımlarının toplam tutarı 22 milyar lira. Bu süre içerisinde 124'ün üzerinde tesis hizmete alındı. Burası bir orman şehri, yaklaşık 3 milyar liralık yatırım yapıldı ve yapılmaya devam ediyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, Bakan Yumaklı adına bir yetimin 6 aylık giderlerini karşıladıklarını gösteren belgeyi kendisine verdi. Bakan Yumaklı da bu yetimin hayatını kazanıncaya kadar tüm ihtiyaçlarını kendi maaşından karşılayacağını söyledi.

Programa AK Parti milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci ile partililer katıldı.