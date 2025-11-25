  • İSTANBUL
Tarım

Bakan Yumaklı: Uygunsuz ürünleri imha ediyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de pestisit (zirai ilaç) kullanımının hektara 2,4 kg ile Japonya (10 kg) ve Hollanda (7 kg) gibi ülkelere göre düşük olduğunu belirterek, "Hem pestisit kalıntısının çıkmaması hem de tavsiye dışı kullanımın olmaması için denetimleri yürütüyoruz. Uygunsuz ürünleri imha ediyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin eleştirilerini yanıtladı.

 

TARIMSAL DESTEKLER VE ÇİFTÇİ SAYISI ARTIŞI

 

"Üreticiye verilen desteklerin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 1'inden daha az olmasına" yönelik eleştirilere yanıt veren Yumaklı, doğrudan desteklerin yanı sıra yatırım ödenekleri, kredi sübvansiyonları ve ihracat desteklerinin de hesaba katılması gerektiğini söyledi. Toplam desteklerin GSYH'nin yüzde 1,14’üne (888 milyar lira) denk geldiğini belirtti.

Bakan, çiftçi sayısındaki ve ekili alandaki artışı da şu verilerle paylaştı:

  • Çiftçi Sayısı: 2021'de 2 milyon 173 bin 9 kişi iken, 2025 itibarıyla 2 milyon 363 bin 734 kişiye yükseldi.

  • Ekili Alan: 2021'de 151 milyon 642 bin 705 dekar iken, 2025'te 170 milyon 126 bin 627 dekar oldu.

 

GENÇ ÇİFTÇİ ORANI VE ORTALAMA YAŞ

 

Çiftçilerin yaş ortalamasına ilişkin bilgi veren Yumaklı, Türkiye'de ortalama çiftçi yaşının 57 olarak hesaplandığını ve bu oranın AB ve ABD verileriyle benzer seviyede olduğunu aktardı. Tarımsal desteklerden yararlanan genç çiftçi oranının ise 2023'te yüzde 12,6 iken, 2025'te yüzde 14,7'ye çıktığını belirtti.

 

PESTİSİT DENETİMLERİ VE YENİ UYGULAMALAR

 

Pestisit kullanımında Türkiye'nin hektara 2,4 kilogram ile (Japonya 10 kg, Hollanda 7 kg, İtalya 4,2 kg) düşük seviyede olduğunu vurgulayan Bakan, denetimler hakkında şunları söyledi:

"Hem pestisit kalıntısının çıkmaması hem de tavsiye dışı kullanımın olmaması için mümkün olduğu kadar risk bazlı ve istatistiksel metotlarla pestisit denetimlerini yürütüyoruz. Uygunsuz ürünleri imha ediyoruz. Bitki koruma ürünlerini kayıt altına alacak ve standart doz aşımı dışında alım satım ve kullanımına izin verilmeyecek yeni bir uygulamayı da hayata geçirmiş olacağız."

 

KURAKLIK VE MELEN BARAJI HEDEFLERİ

 

Kuraklıkla ilgili acil eylem planlarının olduğunu belirten Yumaklı, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 26,5 daha az yağış alındığını ifade etti ve suyun verimli kullanılması gerekliliğine dikkat çekti. Melen Barajı'ndaki rehabilitasyon projesinin bittiğini açıklayan Bakan, "Hedefimiz 2027'nin sonunda Melen Barajı'nda su tutularak İstanbul'un içme suyuna katkıda bulunmak" dedi.

 

