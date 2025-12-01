Bakan Yumaklı duyurdu: Aydın’a 3,42 milyar liralık sulama yatırımı için imzalar atıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, küresel iklim krizi ve gıda arz güvenliğinin kritik hale geldiği bu dönemde, tarımsal üretimi artırma ve su kaynaklarını verimli kullanma çabaları kapsamında Aydın'a yönelik dev bir sulama yatırımını duyurdu. Bakan Yumaklı, Aydın Çine Koçarlı Sulaması 2. Kısım Yapım İkmali Projesi'nin sözleşme imzalarının atıldığını bildirerek, bu yatırımın 3,42 milyar lira tutarında olduğunu ifade etti. Projenin hayata geçirilmesiyle bölgedeki tarımsal verimliliğin ve kalitenin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.

Yumaklı, Aydın Çine Koçarlı Sulaması 2. Kısım Yapım İkmali Projesi'ne ilişkin sözleşmenin imzalandığını bildirerek, "Projeyle KDV dahil yaklaşık 3,42 milyar lira tutarında dev yatırımı Aydın ilimize kazandırıyoruz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, yazılı açıklamasında, küresel iklim krizi, uluslararası alanda yaşanan çatışmalar, salgın ve afet gibi olaylar nedeniyle gıda arz ve güvenliğinin tüm ülkeler açısından kritik hale geldiğine işaret etti.

Türkiye'nin bu gelişmelerden etkilenen ülkelerin başında geldiğine dikkati çeken Yumaklı, bu nedenle tarımsal üretimin daha verimli ve kaliteli bir yapıya kavuşturulmasına yönelik önlemleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Yumaklı, Türkiye'de 7,2 milyon hektar arazinin sulamaya açıldığını ve bunun 2,4 milyon hektarının son 23 yılda hizmete alındığını aktararak, "Suyun verimli kullanılması adına 45 bin hektar alanda sulama otomasyon çalışmalarımız devam ediyor. Borulu kapalı sulama sistemlerimizin oranını da yüzde 6'dan yüzde 38'e çıkarmış bulunuyoruz. Yenileme çalışmalarımız kapsamında da önemli mesafeler kat ettik." değerlendirmesinde bulundu.

PROJEYLE 144 BİN 560 DEKAR TARIM ARAZİSİ SULANACAK

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün su yatırımlarını sürdürdüğünü, bu kapsamda Aydın'a dev bir sulama yatırımı kazandırılacağını bildiren Yumaklı, "Kentin tarımsal geleceğini şekillendirecek olan Çine Koçarlı Sulaması 2. Kısım Yapım İkmali işinde ihale sürecin tamamlanarak sözleşme imzalandı. Projenin ana su kaynağı Çine Çayı üzerindeki Çine Barajı'dır. Buradan mansaplanan su, Gökbel Barajı'nda depolanıyor. Gökbel Barajı'nda depolanan su, yapımı tamamlanan 3 metre çapında 31 bin 500 metre uzunluğunda iletim boru hattıyla sulama sahasına ulaştırılıyor." ifadesini kullandı.

Sulama sahasına ulaştırılan sudan 28 yerleşim biriminin faydalanacağına ve 144 bin 560 dekar tarım arazisinin modern basınçlı sulama şebekesine kavuşacağına işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında çeşitli çaplarda 293,5 kilometre uzunluğunda borulu şebeke, 2 bin 163 sanat yapısı, 139 kilometre işletme-bakım yolu ve drenaj pompa istasyonları inşa edilecek. Sözleşmesini imzaladığımız bu projeyle KDV dahil yaklaşık 3,42 milyar lira tutarında dev yatırımı Aydın ilimize kazandırıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tüm imkanlarımızla Aydınlı hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Projemizle suyun her damlasını verimli kullanarak çiftçimize destek oluyor ve ülke ekonomimize katkı sağlıyoruz."

