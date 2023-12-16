Bakan Yerlikaya'dan terörle mücadele açıklaması! Çöküş noktasına geldiler

Bakan Yerlikaya, TBMM Genel Kurulu’nda düzenlenen 2024 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2022 Kesim Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerine bilgi verdi. Yerlikaya, "Terörü ülkemizin gündeminden çıkartmaya kararlıyız. Terör bitme noktasına geldi." dedi.

Yerlikaya, personel sayısını arttırmak için önemli adımlar attıklarını belirterek, “2024 yılında Jandarma Genel Komutanlığımıza 800 subay, 3 bin 870 astsubay, 7 bin 250 uzman erbaş alımı, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza 30 subay, 110 astsubay, 600 uzman erbaş alımı, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ise 10 bin polis alımı için Kontenjan ayrılarak gerekli çalışmalar yapıldı” ifadelerini kullandı.

Onlarca terörist etkisiz hale getirildi

Yerlikaya, terör örgütü ile mücadele devam ettiğini ve sona yaklaşıldığını belirterek, “Terör, aziz milletimizin refahına, gelişmesine, kalkınmasına, istihdama, huzur ve güvenliğimize vurulmak istenen bir prangadır. Hamdolsun bu pranga kırılıp atılmıştır. AK Parti öncesinde güvenliği sadece devlet mekanizmalarını korumak şeklinde değerlendiren anlayış değişmiştir. Güvenlik; bir kamu hizmeti olarak, demokrasiden güç alarak, milletimizi koruyan bir anlayışla yeniden yapılandırılmıştır. Terörle mücadelemizi ara vermeden sürdüreceğiz. Terörün finansmanıyla mücadelemizi derinleştireceğiz. Terör örgütlerinin demokratik mekanizmaları istismarına karşı, demokrasiyi ve hukuku güçlendirmeye devam edeceğiz! Bu amaçlar doğrultusunda; 2023 yılının ilk 11 ayında PKK, FETÖ, DEAŞ VE SOL terör örgütleri başta olmak üzere, tüm terör örgütlerine yönelik 29 bin 122 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucu 18 bin 923 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 3 bin 764’ü tutuklandı, 3 bin 705’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Bin 69 terörist ise etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilenlerin 7’si kırmızı, biri mavi, 2’si yeşil, 16’sı turuncu, 33’ü gri kategoride olmak üzere toplam 59’u sözde üst düzey teröristti. Terörün finansmanına yönelik düzenlenen 189 operasyonda ise, bin 133 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 163’ü tutuklandı. 28 milyon lirayı aşkın para ele geçirildi. Yine ülkemizde düzenlenmek istenen 118’i bombalı olmak üzere 145 terör eylemi engellendi” dedi.

2023 yılının ilk 11 ayında Organize Suç Örgütlerine yönelik toplam 401 operasyon gerçekleştirdiklerini söyleyen Yerlikaya, “Operasyonlar sonucu 5 bin 879 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 2 bin 88’i tutuklandı, bin 356’sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Aynı dönemde, 15’i ulusal ve uluslararası, 275’i Yerel, 36’sı Bölgesel olmak üzere toplam 326 organize suç örgütü çökertildi” şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA