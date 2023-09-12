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Siyaset Bakan Yerlikaya'dan tebrik
Siyaset

Bakan Yerlikaya'dan tebrik

Yeniakit Publisher
2023-09-12 10:13:00 -
Bakan Yerlikaya'dan tebrik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurdun dört bir yanındaki üs bölgelerinin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak güvenlik güçlerine teşekkürlerini iletti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaşımında, “Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğini tesis etmek için gece gündüz demeden görev yapan, tüm suç ve suçlulara hayatı dar eden, her an enselerinde olan, nefeslerini kesen güvenlik güçlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Sizler 85 milyonun kahramanlarısınız, hepinizi alınlarınızdan öpüyorum. Allah hiçbirinizin ayağına taş değdirmesin” ifadeleri yer aldı.

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