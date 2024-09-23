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Gündem Bakan Yerlikaya’dan soruşturma iddialarına sert tepki: ‘Alçakça bir yalan’
Gündem

Bakan Yerlikaya’dan soruşturma iddialarına sert tepki: ‘Alçakça bir yalan’

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Bakan Yerlikaya’dan soruşturma iddialarına sert tepki: ‘Alçakça bir yalan’

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden saldırganın Emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddialara sert tepki göstererek yalanladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden saldırganın Emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddialara sert tepki göstererek yalanladı.

Bir medya kuruluşunda kadın polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin adliyeye çöp torbası ve hayvan nakil aracıyla adliyeye sevk edilmesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma başlatıldığı iddiasına Bakan Yerlikaya éalçakça bir yalandır” dedi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya şunları kaydetti:

“Polis memuru kızımız Şeyda Yılmaz’ı şehit eden saldırganın Emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddialar alçakça bir yalandır.

Bu konuda ne İçişleri Bakanlığımızca, ne Emniyet Genel Müdürlüğümüzce ne de Valiliğimizce herhangi bir soruşturma açılmamıştır

Bu yalan haberleri yayanlar hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır.”

 

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