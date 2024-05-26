Bakan Yerlikaya'dan Mersin paylaşımı!

Bakan Yerlikaya, kazaya biri otobüs, biri kamyon 2'si de otomobil olmak üzere 4 aracın karıştığını söyledi.

Ali Yerlikaya, "Diyarbakır’dan İstanbul’a gitmekte olan bir yolcu otobüsü Mersin ili Tarsus İlçesi Yenice Mahallesi mevkide otobanda 2 binek araç ve 1 kamyonla çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybetti, 339 vatandaşımız ise yaralandı." dedi.

Bakan Yerlikaya mesajının devamında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başssağlığı, yaralılar için de şifa diledi:

"Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."



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