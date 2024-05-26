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Gündem Bakan Yerlikaya'dan Mersin paylaşımı!
Gündem

Bakan Yerlikaya'dan Mersin paylaşımı!

Yeniakit Publisher
2024-05-26 21:47:00 - 2024-05-26 21:49:05
Bakan Yerlikaya'dan Mersin paylaşımı!

İçişleri Bakanı Ali Yerliya, Mersin'de meydana gelen zincirleme trafik kazasına ilişkin mesaj paylaştı.

Bakan Yerlikaya, kazaya biri otobüs, biri kamyon 2'si de otomobil olmak üzere 4 aracın karıştığını söyledi.

Ali Yerlikaya, "Diyarbakır’dan İstanbul’a gitmekte olan bir yolcu otobüsü Mersin ili Tarsus İlçesi Yenice Mahallesi mevkide otobanda 2 binek araç ve 1 kamyonla çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybetti, 339 vatandaşımız ise yaralandı." dedi.

Bakan Yerlikaya mesajının devamında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başssağlığı, yaralılar için de şifa diledi:

"Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."


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Yorumlar

asim keskin

gecen eylülayinda o otobandan mersine gittim geldim. oa kadar hayvan gibi arac kullanan varki. Kac arac sagdan beni solladi sayamadim. Sag sol makas atip gidiyorlar. Galiba bunu yapan hayvanlar cok iyi söför oldujlarni kanitlamaya calisiyor. Kurallari anlamaktan mahrum bu insanimsilarin serbest gezmesi bence hukuk garabeti
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