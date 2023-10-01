Bakan Yerlikaya'dan flaş Erdoğan ve sosyal medya açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, "(Ankara'daki terör saldırısına yayın yasağı) Sosyal medyadan görüntü paylaşanlarla ilgili soruşturma başlattık.Uyarıyorum, lütfen görüntüleri silsinler." açıklamasını yaparken, konu ile ilgili Başkan Erdoğan'ın da bilgilendirildiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya,"(Ankara'daki terör saldırısına yayın yasağı) Sosyal medyadan görüntü paylaşanlarla ilgili soruşturma başlattık. Uyarıyorum, lütfen görüntüleri silsinler." dedi.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da saldırıyı kınadı

Soylu: Ülkemiz, milletimiz ve devletimiz terör örgütlerine ve teröristlere hiçbir fırsat vermeyecektir. Bu hain saldırıda teröristlerle çatışmaya giren Kahraman Polislerimize minnettarız. Yaralı Kahraman Evlatlarımıza acil şifalar diliyorum. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin.