Bakan Yerlikaya’dan açıklamalar! 2 polisimizin hayati tehlikesi yok

Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde;

2 polis memurumuzun hayati tehlikesi bulunmamaktadır, göreve geldiğimiz ilk günden bu yana başta terör örgütleriyle , zehir tacirleriyle, organize suç çeteleri ile amansız bir şekilde kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz.

Hükümetimiz 21 yıldan beri son terörist etkisiz hale getirilinceye dek kararlılıkla mücadele ediyor.

Arkadaşlarımız, EGM Genel Müdürümüz, Ankara İl Emniyet Müdürümüz bu olayın tüm detayları ile inceleme başlattılar, çalışıyorlar.

Detaylara ulaşalım zaman içerisinde bunların sizler aracılığı ile aziz milletimizle paylaşacağız.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Göreceksiniz, devletimizin kararlılığı ile hem terör örgütlerinin hem zehir tacirlerinin hem suç örgütlerinin üstesinden gelinecektir.

Basın mensuplarına da özellikle yapılan yayınlar için teşekkür ediyorum, yayın yasağına uyan herkese de çok teşekkür ediyorum. Acımızın olduğu bu noktada sosyal medyadan bu görüntüleri paylaşanları uyarıyorum bu görüntüleri silsinler, bizim kardeşliğimizin birliğimizin beraberliğimizin yanımızda olduğunu göstersinler.