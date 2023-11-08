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Gündem Bakan Yerlikaya göz açtırmıyor! ‘Sibergöz’ operasyonunda 43 şüpheli yakalandı
Gündem

Bakan Yerlikaya göz açtırmıyor! ‘Sibergöz’ operasyonunda 43 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-11-08 08:59:00 -
Bakan Yerlikaya göz açtırmıyor! ‘Sibergöz’ operasyonunda 43 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Sibergöz' operasyonunda 43 şüpheli yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemelerine muhalefet, suçtan kaynaklı mal varlığını aklama suçlarına yönelik 3 ilde düzenlenen 'Sibergöz' operasyonunda 43 şüpheli yakalandı.

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