Bakan Yerlikaya göz açtırmıyor! ‘Sibergöz’ operasyonunda 43 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Sibergöz' operasyonunda 43 şüpheli yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemelerine muhalefet, suçtan kaynaklı mal varlığını aklama suçlarına yönelik 3 ilde düzenlenen 'Sibergöz' operasyonunda 43 şüpheli yakalandı.
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