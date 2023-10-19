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Gündem Bakan Yerlikaya duyurdu! Silah kaçaklarına operasyon
Gündem

Bakan Yerlikaya duyurdu! Silah kaçaklarına operasyon

Yeniakit Publisher
2023-10-19 09:16:00 -
Bakan Yerlikaya duyurdu! Silah kaçaklarına operasyon

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde düzenlenen operasyonlarda, 2 bin 368 silah kaçakçısı ve silah taşıyan şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'silah kaçakçılığı' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldığını duyurdu. Buna göre; İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından son 4 günde İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 74 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 2 bin 368 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 1284 ruhsatsız tabanca, 37 uzun namlulu tüfek, 170 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonları düzenleyen jandarma ve polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimiz müsterih olsun; ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek" dedi.

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Yorumlar

helal olsun sayın bakana

Sayın bakana emniyete jandarmaya mite vatan için çalısanlardan Allah razı olsun

m.n.

Mahalli ölçekte çok sayıda mafyalaşan grupları biz zaten vatandaş olarak görüyorduk, demek ki artık epeyce palazlanmışlar. Bunların hiç birinin asla şartlı salıverilmemesi gerekir. Cezaları kesinlikle ertelenmemeli, çünkü bunların büyük çoğunluğu suç çetesi üyeleri. Bunlar şartlı da olsa serbest bırakılırlarsa halkta "bak, demek ki bunlar hapis yatmıyor, ne derlerse yapalım" korkusu oluşur.
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