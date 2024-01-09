Bakan Yerlikaya duyurdu: Sibergöz-12 operasyonunda 75 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Sibergöz-12' operasyonlarında 75 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Sibergöz-12' operasyonlarında 75 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
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