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Bakan Yerlikaya duyurdu: Sibergöz-12 operasyonunda 75 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-01-09 09:02:00 -

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Sibergöz-12' operasyonlarında 75 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Sibergöz-12' operasyonlarında 75 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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