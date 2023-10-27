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Gündem Bakan Yerlikaya duyurdu! Mersin Limanı'nda 610 kilo kokain ele geçirildi
Gündem

Bakan Yerlikaya duyurdu! Mersin Limanı'nda 610 kilo kokain ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-10-27 11:00:00 -
Bakan Yerlikaya duyurdu! Mersin Limanı'nda 610 kilo kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkogüç Operasyonları kapsamında Mersin Limanı'nda 610 kg kokain ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Limanlarımız yakın takibimizde" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Narkogüç operasyonları kapsamında Mersin Limanı'nda 610 kg kokain ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Limanlarımız yakın takibimizde. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Mersin Uluslararası Limanında yapılan aramada yasal yükü Muz olan konteynerde 610 kg kokain ele geçirdi.

Ekvador’dan gelecek olan muz kolilerinin içerisine kokain maddesinin yerleştirildiği istihbaratı alan Narkotik güçlerimiz, konteynerin uluslararası rotasını takip etti. Uyuşturucu madde Mersin Limanına geldiğinde Narkogüç Operasyonu başlatıldı.

Muz yükünü alacak firmanın sahibinin de aralarında olduğu 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Bu büyük operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek!

 

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Yorumlar

Leyl....

Bu Muz kolilerine saklanmis maddeleri bir sene cok konu$uldu. Hem de nereden Almanya'da bir discounter marketde Muz kolilerini acan bir cali$an buldu..

EZEL

İÇİŞLERİ BAKANI DEĞİŞTİKTEN SONRA ARKA ARKAYA ÜLKEYİ ÇETELERDEN MAFYADAN UYUŞTURUCU TACİRLERİNDEN TEMİZLEME OPERASYONLARI BENİM KAFAMDA GERİDE KALAN ZAMAN İÇİN ÇÖZMEYE ÇALIŞTIĞIM SOYLU İLE İLGİLİ ÇILGINCA SORULAR.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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