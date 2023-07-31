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Gündem Bakan Yerlikaya duyurdu! Esenyurt'taki kan donduran cinayete ilişkin sıcak gelişme!
Gündem

Bakan Yerlikaya duyurdu! Esenyurt'taki kan donduran cinayete ilişkin sıcak gelişme!

Yeniakit Publisher
2023-07-31 18:37:00 - 2023-07-31 19:07:43
Bakan Yerlikaya duyurdu! Esenyurt'taki kan donduran cinayete ilişkin sıcak gelişme!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt'taki tekel bayisine saldırıyı gerçekleştirilen saldırganların tamamının gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayın şüphelilerinden T.Ö. ve A.Ö. de yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö.’den sonra T.Ö. ve A.Ö. de yakalandı. Olayla ilgili şüphelilerin tamamı gözaltında. Bu konu ile ilgili sosyal medya paylaşımında bulunan 35 bin 368 hesap arasından 9 bin 220 hesabın bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesap, 5 bin 136 hesabın FETÖ bağlantılı hesap ve 2 bin 898’inin ise PKK bağlantılı hesap olduğunu tespit ettik. Olumsuz algı oluşturmak için boşuna çabalamayın. Güvenlik güçlerimiz, toplum düzenini bozanları ve suç işleyenleri hukuk önüne çıkartmaya kararlıdır. Suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

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