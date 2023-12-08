Bakan Yerlikaya duyurdu! Ankara'daki köpek saldırısında flaş gelişme
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Ankara'da dün sabah saat 08.45'de okuluna gitmek için evinden çıkan ilkokul 4. sınıf öğrencisi T.Y. adlı çocuğumuzun başıboş köpeklerce saldırıya uğraması ve ağır yaralanması üzerine olayın mülkiye müfettişlerince tüm yönleri ile araştırılması için soruşturma açılmıştır.' açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ankara'daki köpek saldırısı hakkında açıklama yaptı.
Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
'Ankara'da dün sabah saat 08.45'de okuluna gitmek için evinden çıkan ilkokul 4. sınıf öğrencisi T.Y. adlı çocuğumuzun başıboş köpeklerce saldırıya uğraması ve ağır yaralanması üzerine olayın mülkiye müfettişlerince tüm yönleri ile araştırılması için soruşturma açılmıştır.'