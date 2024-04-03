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Gündem Bakan Yerlikaya duyurdu! 89 şüpheli gözaltına alındı
Gündem

Bakan Yerlikaya duyurdu! 89 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2024-04-03 01:40:00 - 2024-04-03 02:03:47
Bakan Yerlikaya duyurdu! 89 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "2 Nisan 2024 Salı günü izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, Van, Hakkâri, Siirt, Batman, Şırnak, İzmir olmak üzere toplam 89 şüpheli gözaltına alınmıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

2 Nisan 2024 Salı günü izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, Bölücü Terör Örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerimize taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren; Van'da 26, Hakkari Yüksekova'da 29, Hakkari Merkez'de 9, Siirt'te 4, Batman'da 5, Şırnak'ta 10 ve İzmir'de 6 olmak üzere toplam 89 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Güvenlik güçlerimiz ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam ediyor.

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