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Aktüel Bakan Yerlikaya duyurdu! 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
Aktüel

Bakan Yerlikaya duyurdu! 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-09-21 16:58:00 - 2023-09-21 17:10:51
Bakan Yerlikaya duyurdu! 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde icra edilen ‘Huzur Operasyonu’ çerçevesinde 26 göçmen kaçakçısı organizatörünün yakalandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından operasyonla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik ‘Türkiye’nin Huzuru’ uygulaması gerçekleştirdi.

26 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı

Operasyonda 29 bin 254 personel ve 8 bin 984 ekiple 6 bin 340 noktada uygulama yapıldı. 21 bin 851’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 338 bin 43 şahıs sorgulandı. 8’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı. Bin 198 düzensiz göçmen yakalandı. 22'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 783 aranan şahıs tespit edildi.

Muhtelif miktarda uyuşturucu ile silah ele geçirildi. Ülkemizin dört bir yanında düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik mücadelemiz aralıksız sürüyor. Aziz milletimizin huzuru için operasyonlarımız devam edecek” dedi.

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