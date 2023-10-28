Bakan Yerlikaya detayları paylaştı! 76 ilde 'mercek' operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 76 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen "mercek" operasyonunun detaylarını paylaştı
76 İLDE SON 4 GÜNDE RUHSATSIZ SİLAH TAŞIYAN ŞAHISLARA VE SİLAH KAÇAKÇILARINA YÖNELİK OLARAK DÜZENLENEN
"MERCEK" OPERASYONLARINDA;
1212 Ruhsatsız Tabanca,
167 Kaçak Kurusıkı Tabanca, 44 Uzun Namlulu Tüfek,
225 Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi.
1858 Şüpheli Şahıs Göz Altına Alındı !
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Aziz Milletimiz Müsterih Olsun;
Ruhsatsız Silah Temin Edenlerle de Silah Kaçakçılarıyla da Mücadelemiz Kararlılıkla Sürecek!
İl Emniyet Müdürlüklerimiz ve İl Jandarma Komutanlıklarımız tarafından;
İstanbul, Adana, İzmir, Diyarbakır, Bursa, Mersin, Gaziantep, Konya, Ankara, Şanlıurfa, Kocaeli, Hatay, Samsun, Antalya, Sakarya, Tekirdağ, Elazığ, Kastamonu, Malatya, Denizli, Balıkesir, Batman, Osmaniye, Eskişehir, Aydın, Çanakkale, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Adıyaman, Niğde, Rize, Çorum, Kırıkkale, Şırnak, Trabzon, Aksaray, Kayseri, Kırklareli, Sivas, Tokat, Van, Yalova, Afyonkarahisar, Düzce, Erzincan, Erzurum, Giresun, Muş, Bolu, Kars, Kilis, Muğla, Nevşehir, Uşak, Zonguldak, Ağrı, Amasya, Bartın, Bingöl, Bitlis, Edirne, Karaman, Kırşehir, Kütahya, Ordu, Siirt, Sinop, Artvin, Bilecik, Çankırı, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Karabük ve Yozgat'ta yapılan operasyonlarda 1 2 1 2 ruhsatsız tabanca yakalandı.