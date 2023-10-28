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Gündem Bakan Yerlikaya detayları paylaştı! 76 ilde 'mercek' operasyonu
Gündem

Bakan Yerlikaya detayları paylaştı! 76 ilde 'mercek' operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-10-28 08:45:00 -

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 76 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen "mercek" operasyonunun detaylarını paylaştı

76 İLDE SON 4 GÜNDE RUHSATSIZ SİLAH TAŞIYAN ŞAHISLARA VE SİLAH KAÇAKÇILARINA YÖNELİK OLARAK DÜZENLENEN

"MERCEK" OPERASYONLARINDA;

1212 Ruhsatsız Tabanca,

167 Kaçak Kurusıkı Tabanca, 44 Uzun Namlulu Tüfek,

225 Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi.

1858 Şüpheli Şahıs Göz Altına Alındı !
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aziz Milletimiz Müsterih Olsun;

Ruhsatsız Silah Temin Edenlerle de Silah Kaçakçılarıyla da Mücadelemiz Kararlılıkla Sürecek!

İl Emniyet Müdürlüklerimiz ve İl Jandarma Komutanlıklarımız tarafından;

İstanbul, Adana, İzmir, Diyarbakır, Bursa, Mersin, Gaziantep, Konya, Ankara, Şanlıurfa, Kocaeli, Hatay, Samsun, Antalya, Sakarya, Tekirdağ, Elazığ, Kastamonu, Malatya, Denizli, Balıkesir, Batman, Osmaniye, Eskişehir, Aydın, Çanakkale, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Adıyaman, Niğde, Rize, Çorum, Kırıkkale, Şırnak, Trabzon, Aksaray, Kayseri, Kırklareli, Sivas, Tokat, Van, Yalova, Afyonkarahisar, Düzce, Erzincan, Erzurum, Giresun, Muş, Bolu, Kars, Kilis, Muğla, Nevşehir, Uşak, Zonguldak, Ağrı, Amasya, Bartın, Bingöl, Bitlis, Edirne, Karaman, Kırşehir, Kütahya, Ordu, Siirt, Sinop, Artvin, Bilecik, Çankırı, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Karabük ve Yozgat'ta yapılan operasyonlarda 1 2 1 2 ruhsatsız tabanca yakalandı.

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