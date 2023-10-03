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Gündem Bakan Yerlikaya affetmiyor! 64 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 928 gözaltı
Gündem

Bakan Yerlikaya affetmiyor! 64 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 928 gözaltı

Yeniakit Publisher
2023-10-03 14:14:00 - 2023-10-03 14:25:12
Bakan Yerlikaya affetmiyor! 64 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 928 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 64 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 928 şüpheli gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 64 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 928 şüpheli gözaltına alındığını açıkladı.

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Bakan Yerlikaya, 64 ilde "Kahramanlar" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarda, 928 şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti.

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