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Gündem Bakan Yerlikaya açıkladı! Nusaybin'de 2 alçak terörist sarı torbada
Gündem

Bakan Yerlikaya açıkladı! Nusaybin'de 2 alçak terörist sarı torbada

Yeniakit Publisher
2024-09-01 12:53:00 - 2024-09-01 12:55:08

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 'Gürz-11' operasyonunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanı Yerlikaya, 'Gürz-11' operasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Bakan Yerlikaya, Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik gerçekleştirilen 'Gürz-11' operasyonunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti. 2 teröristin kimlik ve katıldıkları eylemlerin tespit çalışmalarının devam ettiği bilgisini veren Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu; J-SİHA tarafından yapılan arazi taramasında 2 Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubunun tespit edilmesi üzerine 'Gürz-11' operasyonu başlatıldı. J-SİHA, Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle JOPER ve Jandarma Komando timleriyle gerçekleştirilen operasyonda BTÖ mensubu teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımızı tebrik ediyorum."

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