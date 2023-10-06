Bakan Yerlikaya açıkladı: Mafya bozuntularına operasyon üzerine operasyon!

Türkiye'de operasyon üzerine operasyonlar gerçekleşiyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni bir operasyonu açıkladı. Kafes Operasyonu kapsamında 15 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 24 suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 307 şüpheli şahıs yakalandı.

Bakan Yerlikaya açıklamayı sosyal medya adresinden yaptı. Çökertilen örgütleri isim isim saydı.

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

İlimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes operasyonu kapsamında organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda şüpheli şahıs yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüklerimizce:

Adana’da Bora Toprak Organize Suç Örgütü,

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Antalya’da Hüseyin Şamil Şahin Organize Suç Örgütü

Samsun’da Eyüp Atmaca Organize Suç Örgütü

Zonguldak’ta Alihan Keleş Organize Suç Örgütü ve Barış Taşdemir Organize Suç Örgütü Bursa’da Ali Kevser Can Organize Suç Örgütü

Eskişehir’de Ahmet Yalım Organize Suç Örgütü

Gaziantep’te Burhan Çapan Organize Suç Örgütü

İstanbul’da Mehmet Basetemür Organize Suç Örgütü

İzmir’de Ahmet Aktaş Organize Suç Örgütü

Muğla’da Ömer Kamil Sütlü Organize Suç Örgütü

Giresun’da Baki Ay Organize Suç Örgütü Tekirdağ’da Resul Ağyürek isimli şahsın yönlendirdiği Nitelikli Yağma Faaliyetleri gösteren Suç Grubu

Çanakkale’de Kadir Yeşil isimli şahsın yönlendirdiği Nitelikli Yağma Faaliyetleri gösteren Suç Grubu ile

Afyon’da Ahmet Başyiğit isimli şahsın yönlendirdiği Nitelikli Yağma Faaliyetleri gösterenlere yönelik eş zamanlı KAFES OPERASYONU gerçekleşti.

Organize suç örgütü, Bu suç örgütlerine silah ve elverişli malzeme temini sağlayan farklı suç grubu ile birlikte toplam organize suç yapısı çökertildi. Operasyonlarda şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar kapsamında: 161 tabanca 164 av tüfeği 2 uzun namlulu silah ile çok sayıda mühimmat, muhtelif miktarda uyuşturucu ve çek/senet ele geçirildi.

İKİ OPERASYON DAHA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Türkiye bu sabaha operasyonlarla uyandı. Ali Yerlikaya sabah saatlerinde Kahramanlar ve Kıskaç Operasyonlarının da yapıldığını duyurmuştu. Bu operasyonlar kapsamında da 169 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'na yönelik terör eyleminden sonra yaptığı açıklamada Türkiye'de suç örgütlerine yapılan operasyonların durmayacağını belirtmişti.