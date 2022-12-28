Bakan Yardımcısı'ndan İBB'ye sert tepki! İtfaiye eri yaptılar

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinde terör soruşturmaları kapsamında tartışmalara ilişkin, “Yalanlarınızı kapatmak için şehitliği bile istismar edecek kadar onursuz davranıyorsunuz” dedi.

Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde terör soruşturmaları kapsamında tartışmalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Mehmet Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yalanlarınızı kapatmak için şehitliği bile istismar edecek kadar onursuz davranıyorsunuz. Muharrem Kılıç; 2016'da Diyarbakır'da bombalı saldırıda şehit olan Mehmet Kılıç'ın 2014'te PKK'nın kırsal kadrosuna katılırken, 2017'de PKK'nın şehir yapılanması YPS'de yakalanan kardeşidir. 2018'de şehit yakını kontenjanından memur olmak istemiş ancak güvenlik soruşturması olumsuz olduğundan reddedilmiştir. O haktan kardeşi faydalanmıştır. Siz ise devletin memuriyete almadığı kişiyi 2021 yılında belediyeye itfaiye eri yaptınız. Bunca rezaletten sonra konuşmaya utanın" ifadelerini kullandı.