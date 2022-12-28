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Gündem Bakan Yardımcısı'ndan İBB'ye sert tepki! İtfaiye eri yaptılar
Gündem

Bakan Yardımcısı'ndan İBB'ye sert tepki! İtfaiye eri yaptılar

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinde terör soruşturmaları kapsamında tartışmalara ilişkin, "Yalanlarınızı kapatmak için şehitliği bile istismar edecek kadar onursuz davranıyorsunuz. Muharrem Kılıç; 2016'da Diyarbakır'da bombalı saldırıda şehit olan Mehmet Kılıç'ın 2014'te PKK'nın kırsal kadrosuna katılırken, 2017'de PKK'nın şehir yapılanması YPS'de yakalanan kardeşidir. 2018'de şehit yakını kontenjanından memur olmak istemiş ancak güvenlik soruşturması olumsuz olduğundan reddedilmiştir. O haktan kardeşi faydalanmıştır. Siz ise devletin memuriyete almadığı kişiyi 2021 yılında belediyeye itfaiye eri yaptınız. Bunca rezaletten sonra konuşmaya utanın" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 23:11:00 -
Bakan Yardımcısı'ndan İBB'ye sert tepki! İtfaiye eri yaptılar

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinde terör soruşturmaları kapsamında tartışmalara ilişkin, “Yalanlarınızı kapatmak için şehitliği bile istismar edecek kadar onursuz davranıyorsunuz” dedi.

Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde terör soruşturmaları kapsamında tartışmalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Mehmet Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yalanlarınızı kapatmak için şehitliği bile istismar edecek kadar onursuz davranıyorsunuz. Muharrem Kılıç; 2016'da Diyarbakır'da bombalı saldırıda şehit olan Mehmet Kılıç'ın 2014'te PKK'nın kırsal kadrosuna katılırken, 2017'de PKK'nın şehir yapılanması YPS'de yakalanan kardeşidir. 2018'de şehit yakını kontenjanından memur olmak istemiş ancak güvenlik soruşturması olumsuz olduğundan reddedilmiştir. O haktan kardeşi faydalanmıştır. Siz ise devletin memuriyete almadığı kişiyi 2021 yılında belediyeye itfaiye eri yaptınız. Bunca rezaletten sonra konuşmaya utanın" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

ismail güney

kardeşim ibb de terör var diyorsunuz elinizde her türli yetki var da niye yakalanıp ceza evime göndermiyorsunuzd MAHKEMEYE VERİYORSUNUZ ELİNİZDEN TUTANMI VAR YAKlayın atın içeri

ramses

niye?hepiniz pkk lımı oldunuz?
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