Bakan Yardımcısı Yerlikaya Çankırı’da

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Çankırı’da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve beraberindeki heyetle birlikte Çankırı’da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Yardımcısı Yerlikaya Çankırı Valiliği ile başladığı ziyaretine Yüksek Öğrenin Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürü Recep Ali Er ve beraberindekilerle Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş ile bir süre makamında sohbet etti.

Daha sonrasında AK Parti Çankırı İl Başkanlığını ziyaret eden Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Çankırı’da bir vesileyle bir araya geldik. 31 Mart günü bir yerel seçim çalışmaları kapsamı altında biz kendi bakanlığımızla alakalı hem gençlik kısmında hem spor kısmında hem de kredi yurtlar kısmında ilimizde bakanımızın da talimatı üzerine olabilecek aksaklıklar, eksiklikler ve yenilikler neler olabilir diye gözden geçirmek, hem de dostlarla istişare edebilme imkanı bulmak için buraya geldik. İnşallah burada güzel neticelerle 31 Mart’ta Cumhurbaşkanımıza layık, Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 14+1 tamamını sarıya boyamış şekilde bu heyecanı yaşarız. Türkiye şampiyonluğunu yaşamış bir Çankırı’yı görmeyi arzu ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu yetkiyi imkanlar çerçevesinde elimizde ne varsa Çankırı için mücadele etmeye hazırız" dedi.

"Biz uzun yıllardır birikmiş problemlerin üstesinden gelmiş bir liderin ekibindeyiz" diyen Yerlikaya, şunları söyledi: "Bugüne kadar çözmediğimiz hiçbir problem kalmadı. Bugün inanın onu da çözeceğiz. Zaten proje aşamasında yapımına da kısa sürede başlayacağız. Buraya bir TOHM (Türkiye Olimpik Hazırlanma Merkezi) dediğimiz Türkiye olimpik hazırlanma merkezi bir genç yapının oluştuğu bir yapıyı kurmayı da arzu ediyoruz. Bunu kurarsak burada yeni filizlenmiş genç şampiyonların çıktığı oluşumu da tasarlıyoruz. İnşallah yakın zamanda TOHM’u başlatır, spor camialarımıza kavuştururuz. Yurtlarla ilgili bildiğimiz kadarıyla kız yurdunda eksiklerimiz varmış. Bunun da yerlerini tespit edip en kısa zamanda temellerini atacağız. Bu konuda kararlıyız. Bugüne kadarki bütün problemleri nasıl çözdüysek bundan sonra da devam edeceğiz."