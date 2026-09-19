Bakan Yardımcısı Turan: "Gazimiz kendisi için değil tüm milleti için bedel ödemiştir"

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ankara Keçiören'de düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü programında "O gazimiz kendisi için, efradı için değil, tüm milleti için bedel ödemiştir, gazi olmuştur" dedi. Keçiören Belediyesi ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nın ortaklığında düzenlenen programda konuşan Turan, "Biz gaziliği sadece bireysel olarak değil, tüm bir millet olarak, tüm bir insanlık olarak, bu ülkenin 86 milyonu aziz bilir, kıymetli biliriz" ifadesini kullandı.

Gazinin yalnızca kendi ailesinin değil, kendilerinin de ailesi olduğunu bildiklerini söyleyen Turan, kürsüye çıkarken ne söylemesi gerektiğini düşündüğünü anlattı. Şehitler ve gaziler için her şeyin Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde, şiirlerde, destanlarda ve ağıtlarda ifade edildiğini, yeni bir söz söylemekten aciz olduklarını dile getiren Turan, "Gaza ruhunun nesilden nesile aktarılması, gazilik ruhunun tüm gençlerimize aktarılması en büyük hedefimiz olsa gerek" diye konuştu.

"Gazi bir savaşa girmeden önce niyetiyle gazi olur"

Gazilik kelimesinin "gaza" kökünden geldiğini hatırlatan Turan, gazanın bir ruh hali ve bir iddia olduğunu söyledi. Turan, gazinin savaşa girmeden önce niyetiyle gazi olduğunu, gaziliğin gaza ruhunun sonucu ve imanın tecellisi olduğunu anlattı.

650 binden fazla personeliyle İçişleri Bakanlığı'nın "aslında bir nevi bir Şehitler ve Gaziler Bakanlığı" olduğunu belirten Turan, kurumlarında binlerce gazi bulunduğunu, poliste, jandarmada ve diğer kurumlarda şehitleri olduğunu, bu nedenle gazilerin törenine koşarak gelmeyi görev bildiklerini söyledi.

Siyasi partilerin bu tarz toplantılarda yaptıklarını anlattığını belirten Turan, bugün hariç yapılan hiçbir işin gazilerin fedakârlığının karşılığı olmadığı için ne yapıldığını değil, ne yapılacağını konuşmanın anlamı olabileceğini söyledi; dinleyicileri rakamlara, adımlara ve yapılanlara boğmaktan "ar ederim" dedi.

Gaziler Günü 2002'den bu yana kutlanıyor

Gaziler Günü'nün resmiyete kavuşmasına da değinen Turan, Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından Meclis'in 19 Eylül'de Gazi Mustafa Kemal'e gazilik ve mareşallik unvanı verdiğini, bu günün 2002'den bu yana yasal olarak Gaziler Günü kabul edilerek kutlandığını anlattı.

Benzer görevde çok sayıda vakıf ve derneğin emeğinin kıymetli olduğunu söyleyen Turan, Lokman Aylar'ın başkanlık ettiği vakfın 94 yılından bu yana büyük işler yaptığını, 99'da kamu yararı alarak büyük bir adım attığını ve Gaziler Günü'nün yasalaşmasında büyük bir motivasyona sebep olduğunu belirtti. Turan, tüm gazilerin gününü tebrik ederek sağlık, sıhhat ve afiyet diledi.

Özarslan: "Sizler bizim başımızın tacısınız"

Programda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, gazilere "Sizler bizim başımızın tacısınız" diye hitap etti. Özarslan, milli ve manevi değerlerle bu vatan coğrafyasını gelecek nesillere bırakacaklarını, bu aziz millete hizmet etmenin onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar ise "Gazilik, şehadeti göze almış olanların ünvanıdır. Gazilik Allah'ın makamıdır" dedi. Gazileri vatan sevgisinin yaşayan örnekleri olarak tanımlayan Aylar, vatan için bedeninden bir parça bırakan ama onurundan hiçbir şey kaybetmeyen kahramanların Gaziler Günü'nü kutladı.

Programa Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.