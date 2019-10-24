Bakan Yardımcısı Demircan: Milli kültürümüze hizmet edeceğim
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak atanan Beyoğlu Belediyesi’nin eski başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Milletimizin varlık beyanı olan milli kültürümüze bütün varlığımla hizmet edeceğim” dedi.24 Ekim 2019 Perşembe 09:16
Sezai Erhan yeniakit.com.tr Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına Beyoğlu Belediye Başkanlığı yapmış olan Ahmet Misbah Demircan atandı.
Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum
Demircan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şahsımı bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ediyorum” dedi.
Bütün varlığımla hizmet edeceğim
Demircan, “Gelenek, görenek, edebiyat, giyim, mimari, estetik milletimizin varlık beyanı olan milli kültürümüze bütün varlığımla hizmet edeceğim. Nasibimiz, manevi vatan toprağımız olan kültürümüzün sözünü yükseltmek olsun” ifadelerini kullandı.
YORUM YAZ