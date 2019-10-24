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Bakan Yardımcısı Demircan: Milli kültürümüze hizmet edeceğim

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak atanan Beyoğlu Belediyesi’nin eski başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Milletimizin varlık beyanı olan milli kültürümüze bütün varlığımla hizmet edeceğim” dedi.

24 Ekim 2019 Perşembe 09:16
Bakan Yardımcısı Demircan: Milli kültürümüze hizmet edeceğim

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına Beyoğlu Belediye Başkanlığı yapmış olan Ahmet Misbah Demircan atandı.

Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum

Demircan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şahsımı bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ediyorum” dedi.

Bütün varlığımla hizmet edeceğim

Demircan, “Gelenek, görenek, edebiyat, giyim, mimari, estetik milletimizin varlık beyanı olan milli kültürümüze bütün varlığımla hizmet edeceğim. Nasibimiz, manevi vatan toprağımız olan kültürümüzün sözünü yükseltmek olsun” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 09:16
  1. Ahmet Misbah Demircan

YORUM YAZ

  • hay bin gunduzhay bin gunduz23 sa önce
    dedim ya en azından mezbahadan yükselmemiş yapar bi şeyler

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