Bakan Yanık’tan Yunan’a kapak olacak hareket!

Yeni Akit Ankara

Merhum Dr. Sadık Ahmet için düzenlenen anma töreninde Türkiye'yi temsil etmek üzere Batı Trakya’ya giden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, tören öncesinde İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu’yla tanıştığı sırada, “Mademki derneğinizin ismini tescil etmiyorlar biz de derneğin rozetini yakamızda taşırız” diyerek, Ahmetoğlu’ndan İskeçe Türk Birliği rozetini alıp yakasına taktı. Yanık, yakasında Dr. Sadık Ahmet’in fotoğrafı ve İTB rozeti ile anma törenine katıldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına rağmen yıllardır İskeçe Türk Birliği’nin kurumsal kimliğini kabul etmeyen Yunanistan’a ders niteliğinde bir jeste imza atan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Mademki derneğinizin ismini tescil etmiyorlar biz de derneğin rozetini yakamızda taşırız” dedi ve Ozan Ahmetoğlu’ndan İTB rozeti istedi. Bakan Yanık’a kendi rozetini yakasından çıkararak hediye eden İTB Başkanı Ahmetoğlu, Yanık’a ve onun şahsında Türkiye’ye, Batı Trakya Türkü’nün yanında oldukları ve davalarına gösterdikleri ilgi ve destek için İTB adına teşekkür etti.

Bakan Yanık, yakasında Dr. Sadık Ahmet’in fotoğrafı ve İTB rozeti ile anma törenine katıldı.