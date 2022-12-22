Bakan Vedat Bilgin duyurdu! Asgari ücreti birazdan açıklayacağız
TİSK Heyeti ile Külliye’ye giden Çalışma Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret duyurusunda bulundu.
Milyonların merakla beklediği asgari ücret birazdan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan'ın sözleri ile açıklanacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliye’sinde Başkan Erdoğan’ın asgari ücret açıklaması beklenirken Bakan Vedat Bilgin, “asgari ücreti birazdan açıklayacağız” dedi.
Açıklamanın yapılacağı alana TİSK ve Çalışma Bakanlığı bulunurken asgari ücretin 9750 TL olmasını isteyen Türk-iş sendikası katılmadı.