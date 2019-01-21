Bakan Varank'tan Türkiye Uzay Ajansı açıklaması!

Yerli helikopter Gökbey’in tanıtılmasının ardından Türkiye Uzay Ajansı hakkında detaylar ortaya çıkmıştı. Türkiye Uzay Ajansının kurulduğunu bildiren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, geçtiğimiz yılın sonunda Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konu hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Varank, Türkiye Uzay Ajansı’nın merkezinin Ankara’da olacağını belirtti.

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde düzenlenen Türkiye Uzay Ajansı Milli Uzay Çalıştayı Programı’nın kapanış oturumunda konuşan Varank, “Oradaydım’ diyebileceğimiz, çocuklarımıza ve torunlarımıza gururla anlatacağımız bir işin başlangıcını gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulması yirmi yılı aşkın süredir konuşulan bir husus. Bayrağında ay yıldız olan bir ülke için aslında ne kadar geç kalınmış değil mi? Dolayısıyla, bakanlığa gelir gelmez bu konu ilk gündem maddelerimizden biri oldu. Kısa sürede hazırlıklarımızı tamamladık, tüm tarafların mutabakatını alarak ajansımızı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurduk” diye konuştu.

Ajans Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecek

Bakan Varank, ajansın, Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edeceğine dikkati çekti. Varank, dağınık halde olan uzay ve uydu teknolojileri faaliyetlerinin artık tek elden koordine edileceğini, böylelikle farklı kurumların benzer projelere kaynak ayırmasının önüne geçileceğini söyledi.

“Uzay teknolojilerine ilişkin projelerde rol oynayan, enstitülerimiz, üniversitelerimiz, firmalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, kamu idarelerimiz, yani tüm paydaşlarımızla Türkiye Uzay Ajansı güçlü bir yönetişim modeli içinde çalışacaklar.” diyen Bakan Varank, sözlerine şunları ekledi:

Fırlatma teknolojilerinden yer istasyonlarına, elektronik istihbarat uydularından küresel konumlama uydularına milli teknoloji hamlemizin stratejik adımlarına ajansımız öncülük edecek. Şu an devam eden Türksat 6A haberleşme uydu projesi, metre altı çözünürlüğe sahip imece uydusu ve Milli Yer İstasyonu Geliştirme Projesi (MİYEG) yer istasyonu gibi stratejik projeler ajansın desteğinde daha etkin ilerleyecek.

(LOG)