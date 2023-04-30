Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'nun 'ABD'li şirket' vaadine cevap

anayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün TEKNOFEST'ten savunma sanayiine, imece uydusundan, Togg üretimine kadar gündemdeki konularla ilgili sorularını yanıtladı.

İşte Bakan Varank'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Sayın Cumhurbaşkanımız Teknofest'e geldi. Güzel bir konuşma yaptı. Türkiye'nin uzay yolcularını tanıttı. O an alanda 360 bin kişi vardı. Bugün 600 binden fazla kişi ziyaret etti. Bu bizim için bir rekor. Tüm Türkiye'yi buraya bekliyoruz. Gelsinler havacılık şovlarını izlesinler, gelsinler Türkiye'nin ürettiğini teknoloji harikalarını görsünler.

İMECE'den ilk görüntü geldi

İmece Uydusu, Türkiye'nin yerli ve milli olarak geliştirdiği ilk uydu. İlk görüntüleri çektik. İlk fotoğrafı nerede çekeceğimizi belirlemedik. Uzaydan dünyanın herhangi bir yerinden görüntü alabileceğiz. Bu uydu yerli ve milli olarak geliştirildi. Yerli ve milli projelerinde çalışılmıştı. Bunların bir kısmını hazır alımla bir kısmını da teknoloji alımıyla yapmıştık. İMECE içerisindeki komponetler de dahil olmak üzere yerli ve milli. Elektrikli itki sisteminden güneş panellerine kadar yerli. Elektrikli itki sistemini yapabilen dünyada birkaç ülke var. 680 km'den dünyanın herhangi bir yerinden görüntü alabilecekler. İçerisindeki kamerayı Türkiye'den satın alan ülkeler var. Türkiye artık uydu kamerası üretip satabilen bir ülke konumuna geldi. Bu festivali gençlerimiz bu alanlara yönelsin diye yapıyoruz. Gençlerimizi yarıştırmalara yönlendiriyoruz. İlerde bu uydulardan daha iyi uydu yapacaklar. 2018'de 20 bin gencimiz başvurmuştu. Şimdi ise 1 milyon gencimiz başvurdu TEKNOFEST yarışmalarına. Dünyada 1 milyon genci böyle yönlendirebileceğiniz başka bir aktivite yok. Bu çapta dünyada başka festival yok.

"AR-GE'ye yatırım yapıyoruz"

Bizi eleştiriyorlar, 'Seçim yatırımı yapıyorsunuz' diyorlar. Biz Türkiye'nin kalkınmasının AR-GE 'den inovasyondan geçtiğini biliyoruz. İktidara geldiğimizde 2 olan TEKNOPARK sayısını 98'e çıkardık. Şuan 90 bin araştırmacı çalışıyor. Bu altyapıya yaptığımız yatırımın karşılığını hızlıca alıyoruz. TCG Anadolu'ya 7 yıl önce başladık. 7 sene önce 2023 seçimini düşünerek TCG Anadolu'ya başladığımızı iddia ediyorlar. Eğer böyleyse hakkımızı teslim edin. Bunlar absürt iddialar. GÖKBEY helikopteri kendi mühendislerimizle ürettik. 'Bunu ürettiniz ama motoru yerli mi' dediler. Evet, motoru da yerli. Biz bu motivasyonu ülkeye hizmet etmekten alıyoruz. Cumhurbaşkanımız önce savunma sanayisinde hedefler koydu. Bununla bağlı olarak sanayinin her alanında katma değer yaratıyoruz. Bunu gençlerle yapıyoruz. Baykar'ın yaş ortalaması 28. 28 yaş ortalamasının ürettiği ürünler dünya medyasında şuan. Bunun devam edeceğine inanıyoruz. Bilim insanlarına ve AR-GE'ye yatırım yapıyoruz.

"Gemlik'i İtalya'da sanıyorlar"

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İlk günden alalım. Sayın Cumhurbaşkanımız bir çağrı yaptı. 'Türkiye artık kendi otomobilini üretmeli' dedi. 'Türkiye kendi otomobilini üretemez' dediler. 'Türkiye'nin kendi otomobili üretmesi intihardır' dediler. Cumhurbaşkanımızın çağrısı karşılık buldu. 2019 yılında Türkiye'nin otomobilini tanıttık. Biz araçları tanıttık, 'Hani fabrikası' dediler. Biz temelleri attık, 'Bitiremezsiniz' dediler. Fabrikayı yaptık, 'İçeride ürettim yok' dediler. Araçları ürettik, 'Çok pahalı satarsınız, kim alacak' dediler. 170 bin vatandaşımız bunu almak için sıraya girdi. Şimdi ise 'Bu araçlar sadece bakanlara ürettiler, İtalya'da üretildi, siz insanları kandırıyorsunuz' dediler. Muhtemelen Gemlik'i İtalya'da zannediyorlar. Ben başka bir çözüm bulamadım. Bursa'da milletvekili adayıyım. Her gün birine denk geliyorum 'Ben Togg'da çalışıyorum' diyor. Böyle bir vizyona sadece laf atmaya çalışıyorlar. Bu araçlar Gemlik'te üretiliyor. Vatandaşlarımızın araçları da teslim ediliyor. Teslimatlar başladı. Bu muhalefetle bu zihniyetle mücadele etmek bizi üzüyor. Ya tamam biz yapamadık siz yaptınız güzel olmuş deyin ne kaybederseniz. Bunu demiyorsunuz en azından kötülemeye çalışmayın. O kadar kılı kırk yararak çalışıyoruz. Bu aracın başına bir şey gelse hemen gömeceklerini biliyoruz. Bunun gibi gurur projelerini vatandaşlara kazandırmaya devam edeceğiz.

"Yabancı şirketlere ihtiyaç yok"

Ortada bir ikiyüzlülük var. Kılıçdaroğlu, arkadaşları ve ortaklık yaptıkları siyasi partilerdeki isimler biz ne zaman yüksek teknolojiyle alakalı bir işi girsek, uzay çalışmalarından bahsetsek, bizi eleştirdiler. Biz ne zaman uzay dediysek, 'millet aç uzay çalışması yapmanın zamanı mı' dediler. Bunu diyenlerin ne zaman aklına uzay geldi de uzay çalışması yapacağız diyorlar. Siz uzay çalışması yapacaksanız bizi neden eleştirdiniz. Biz Uzay Ajansı'nı kurduk. Biz bu ajansı kurduk, CHP kuruluş kararnamesini iptal ettirmek için AYM'ye başvurdu. AYM'ye başvuracaksanız, sonra gelip diyeceksiniz ki, 'Biz ABD'deki şirketlerle uzay merkezi kuracağız'. Bu bir iki yüzlülüktür. Samimi değiller. Kendisi soğanla videolar çekti. Soğanla gençleri kandırmaya çalıştı. Şimdi de 'Uzay merkezi kuracağım' diyerek gençleri kandırmaya çalışıyor. Bunların böyle bir kapasitesi yok. Bu festivalin açılışının olacağı gün siz 'ABD'li şirketi buraya getireceğiz' diyorsunuz. ABD'ye gitmenize gerek yok. Biz zaten bu festivalde uzaya dair iddialarımızı ortaya koyuyoruz. Daha önceki açıklamalarını hatırlayın. 'Havalimanı yapacağız tekrar' diyorlardı. Bundan da vazgeçtiler. Şimdi 'ABD'li şirketi getireceğiz' diyor. Atatürk Havalimanı'nın yabancı şirketlere ihtiyacı yok. Biz kendi girişimcilik faaliyetlerimizi en güzel şekilde yapıyoruz. Biz burada gençleri zaten yetiştiriyoruz. İşte İMECE'yi yaptık. Ben muhalefetten TEKNOFEST'i yaptınız tebrik ederiz demelerini beklerdik. Geçen yıl Samsun'a geldi. 15 dakika gezip geldi. Ne bir teşekkür, ne de bir tebrik. Göstermelik gezdi ve gitti. Burada Türkiye'de yakaladığımız havayı devam ettirmeye çalışırken bunu demek buradaki insanların moralini bozmak demektir.

"Kritik bir seçime gireceğiz"

Seçim ilk turda bitecek. Cumhurbaşkanımızın zaferiyle ilk turda bitecek. Sadece HDP değil, Kandil'deki sözde PKK yöneticileri Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıyor. FETÖ'nün bütün temsilcileri Kılıçdaroğlu'na destekli ilgili açıklamalar yapıyorlar. Bu aslında bir hususun göstergesi. 14 Mayıs'ta kritik bir seçime gideceğiz. İki hususta karar vereceğiz. Türkiye tam bağımsız bir ülke mi olacak yoksa başka ülkelerin kuyruğuna takılan bir ülke mi olacak. Tam bağımsız Türkiye istiyorsak Cumhurbaşkanımızın kaptanlığında yolumuza devam etmemiz lazım. Terör örgütlerini sevindirmemiz lazım. 2 terör örgütü Kılıçdaroğlu'nun yanında duruyorsa, milletimizin bunu iyi değerlendirmesi lazım. Kandil'in yöneticileri her gün bir açıklama yapıyor. Hapishanelerdeki teröristleri serbest bırakacağız diyorlar. Bu açıklamaları Kılıçdaroğlu'na güvenerek yapıyorlar. Kapalı kapılar ardından bunların pazarlıklarını yaptıkları için bu kadar cesaretle konuşuyorlar. Bunu sadece kendileri söylemiyor. KHK'lıları işe döndüreceğiz diyorlar. KHK'lı kim? Ordudan atılmış, rütbelerini terörist Fettullah Gülen'in taktığı askerleri ordumuza geri döndüreceğiz demek. Bu ülkenin altının oyulmasına nasıl müsaade edeceksiniz? Bunları diyenlerin bu ülkeyi hiçbir faydası olmaz. Bu pazarlıklar yapıldı. Teröristler bunun için bu kadar cesurca konuşabiliyor. Ama milletimiz bunlara izin vermeyecektir. Milletimiz Cumhurbaşkanımızla yoluna devam edecektir.

"Teknolojiye yatırım yaparsanız, dünyada öncü olursunuz"

Bizim geleceği hedeflediğimiz işler var. Türkiye nükleer güce sahip bir ülke oldu. Bizim önümüzde farklı planlarımız var. Biz 100 yıl içerisinde kendi modüler ve farklı tip yakıtlarla çalışan nükleer santralimizi üreteceğiz. Bununla ilgili adımları atmaya başladık. Modüler toryumu da kullanacak bir reaktörü Türkiye'de inşa edeceğiz. Füzyon çalışmalarına yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bandırma'da borla ilgili tesis açtık, Gemlik'teki otomobil bataryası fabrikası. Bunları yaptıkça dünyayla yarışan Türkiye göreceğiz. Hibrit roket teknolojisi şuan dünyada çok yeni. Uzay çalışmalarında sıvı ve katı yakıtlar kullanılıyor. Bunların getirileri ve götürüleri var. İkisinin alternatifi olabilecek uzayda çalışabilecek hibrit roket motoru tasarladık. Bu roketin motorunu Ay misyonunda kullanarak dünyaya, 'Biz uzayda çalışan bir hibrit motor geliştirdik' diyeceğiz. Biz bu fırsat pencerelerini yakalamaya çalışıyoruz. Doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaparsanız, dünyada öncü olursunuz. Önümüzde çok fırsat pencereleri var. Nereye yatırım yapmamız gerektiğini biliyoruz. Peyder pey hepsini yapacağız.

2025 yılında itibaren farklı modelleri Togg üretecek. Bunla ilgili altyapı hazır. Araçların tasarımlarını yapıyorlar. TCG Anadolu İzmir'de vatandaşlarımızla buluşacak. Orada da bu gururu vatandaşlarımız görecek. Ankara'nın bir belediye başkanı var. TCG Anadolu'yu seçim otobüsüne çevirdiler. Milli projeyi böyle yaftalamak ne kadar yakışıklı bir ifade... TCG Anadolu bu milletin gururu. Vatandaşımıza bu gururu yaşatmak güzel bir şey. Siz bunları siyaseten gündeme getirirseniz en büyük zararı siz verirsiniz. Öyle nahoş ifadeler var ki... İki bomba atsan batırırsın diyorlar. İnsaf diyoruz insaf. Vatandaşlarımıza bunların kanmayın gelin burada yapılanları görün diyorum.